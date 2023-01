Tecnologia Microsoft lança Inteligência Artificial que imita qualquer voz humana

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2023

Segundo a empresa, esse é um novo modelo de linguagem para síntese de texto para fala.

A Microsoft apresentou uma inteligência artificial (IA) capaz de imitar vozes de pessoas em poucos segundos, revelando o fortalecimento do uso de áudio para alimentar algoritmos chamados text-to-speech. Chamado de VALL-E, a IA precisa de apenas três segundos para ouvir, sintetizar e imitar uma voz humana em diferentes contextos.

Segundo a empresa, esse é um novo modelo de linguagem para síntese de texto para fala (text-to-speech, TTS na sigla em inglês), que visa tornar mais natural a forma com que textos podem ser transformados em áudios – uma tentativa de evitar a voz mecânica ou despersonalizada, de assistentes de áudio ou aplicativos como Google Tradutor, por exemplo).

Para isso, mais de 60 mil horas de gravações serviram de treino para que a IA pudesse identificar diferentes características e tom de voz humano, em situações distintas de humor e de ambiente externo.

Nos exemplos apresentados pela Microsoft, amostras de áudio de bancos como o LibriSpeech Samples e VCTK Samples são utilizados como base para gerar falas de textos pré-definidos. Assim, após a identificação da entonação e de fatores como frequência e timbre, o texto é “imitado” pela inteligência com a mesma voz ouvida na amostra.

As gravações, que serviram de base para o algoritmo, porém, foram feitas todas em inglês, único idioma que o VALL-E suporta até o momento. O resultado, de acordo com a Microsoft, oferece a preservação “da emoção do locutor e o ambiente acústico do prompt acústico na síntese”.

Outro ponto do VALL-E destacado pela Microsoft é a possibilidade de combinar suas ferramentas com outros tipos de IA, como a GPT-3, por exemplo, um gerador conversacional de textos da startup americana OpenAI. Ambas as tecnologias são consideradas generativas, ou seja, podem criar conteúdo a partir de amostras.

Bolsa

A Microsoft vai comprar uma participação de 4% no London Stock Exchange Group (LSE), a Bolsa de Valores da capital britânica, no maior investimento já feito pela gigante de tecnologia no setor financeiro.

Pelo acordo, a Microsoft vai pagar US$ 2,8 bilhões pela participação acionária. E a Bolsa de Londres vai gastar a mesma quantia em serviços de armazenamento de nuvem da Microsoft pelos próximos 10 anos.

A parceria acelerará a migração das operações da LSE para a nuvem e permitirá o desenvolvimento de novos produtos e serviços, informou a empresa.

A plataforma de trabalho da Bolsa de Londres, assim como seu serviço de mensagens usado por operadores, bancos e analistas, será integrado ao Microsoft 365 e ao Teams, informou a fabricante do Office. A Microsoft disse ainda que vai trabalhar com a Bolsa de Londres para criar uma plataforma de dados financeiros, para desenvolver análises e serviços usando a tecnologia de aprendizado de máquinas.

