Os militares eram responsáveis por facilitar o envio das drogas e transportar os entorpecentes Foto: Divulgação/PC-AM Os militares eram responsáveis por facilitar o envio das drogas e transportar os entorpecentes. (Foto: Divulgação/PC-AM) Foto: Divulgação/PC-AM

Três militares, com idades de 22, 23 e 26 ano foram presos no município de São Gabriel da Cachoeira, no interior do Estado do Amazonas, por envolvimento em um esquema de tráfico de drogas em voos da Força Aérea Brasileira (FAB), além de lavagem de dinheiro. A prisão aconteceu durante a operação “Queda do Céu”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Polícia da cidade na segunda-feira (3).

Além dos militares, outras duas pessoas também foram detidas, incluindo um homem apontado pelas investigações como responsável por financiar as drogas. A identidade deles não foi divulgada. Os três militares eram responsáveis por facilitar o envio das drogas e transportar os entorpecentes de São Gabriel da Cachoeira para Manaus em voos militares.

Um homem de 42 anos era responsável por financiar as drogas e lavar o dinheiro para o tráfico de drogas por meio do aluguel de veículos. Um homem de 26 anos, preso em Santa Isabel do Rio Negro, tinha como função recrutar pessoas para transportar as drogas até a capital amazonense.

Segundo a delegada Grace Jardim, responsável pelas investigações, a operação é um desdobramento de uma apreensão de 342 quilos de drogas realizada em 2024, quando um soldado da ativa do Exército Brasileiro e dois ex-militares foram presos.

“A empreitada criminosa foi descoberta no dia 2 de junho de 2024, por meio de voos militares que saíram do aeroporto militar do município”, informou a polícia.

As investigações também revelaram que o homem de 42 anos movimentou cerca de R$ 2 milhões em 2024, embora declarasse uma renda de apenas R$ 1 mil por mês. Com ele, foram apreendidos três carros e quatro motocicletas.

Em nota, a Força Aérea Brasileira informou que tomou conhecimento da ocorrência envolvendo os militares e que está ajudando nas investigações policiais, além de repudiar a conduta dos suspeitos.

“O Comando da Aeronáutica reitera que não compactua com condutas que não estão de acordo com os valores, a dedicação e o trabalho do efetivo em prol do cumprimento de sua missão institucional”, diz trecho da nota.

Mulheres grávidas e indígenas eram utilizados para o transporte de drogas em aviões da FAB. De acordo com a polícia, um homem, de 26 anos, atuava no esquema com a função de recrutar as mulheres e os indígenas para atuarem como ‘mulas’ – como são chamados os passageiros que levam as drogas.

O suspeito, que não era militar, foi preso no município de Santa Isabel do Rio Negro. As autoridades não informaram quantas pessoas foram recrutadas pelos criminosos, nem como era a dinâmica para o transporte das drogas nos voos militares. As informações são do portal de notícias g1.

