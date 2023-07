| Mineração brasileira cresce 6% no primeiro semestre do ano

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Os dados do setor foram apresentados nesta quarta-feira Foto: Portal Brasil.gov.br/Ricardo Teles Os dados do setor foram apresentados nesta quarta-feira. (Foto: Portal Brasil.gov.br/Ricardo Teles) Foto: Portal Brasil.gov.br/Ricardo Teles

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A mineração brasileira cresceu 6% no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, com um faturamento de R$ 120 bilhões. Os dados do setor foram apresentados nesta quarta-feira (19) pelo presidente do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), Raul Jungmann.

“A perspectiva é que ao longo de 2023 o resultado se mostre mais favorável do que o registrado em 2022”, avaliou.

O recolhimento no semestre de tributos e impostos foi de R$ 41,4 bilhões, superior 5,9% do que o mesmo período do ano passado. A arrecadação da Compensação Financeira por Exploração Mineral (Cfem) foi de R$ 3,4 bilhões, com aumento no faturamento de 1,9%.

Já o saldo da balança comercial do setor mineral foi de US$ 13,66 bilhões, equivalente a 30% do saldo da balança comercial brasileira.

De acordo com o Ibram, o preço do minério de ferro no semestre ficou cerca de 15% menor do que no primeiro semestre de 2022.

As importações minerais caíram 34,2% em dólar e 6% em toneladas. As exportações minerais em toneladas aumentaram 10,2%, mas caíram 5,77% em dólar, devido aos preços das commodities bem mais baixos que no 1º semestre de 2022.

O setor de mineração, responsável pelo emprego direto de mais de 206 mil pessoas, prevê investimentos de US$ 50 bilhões até 2027, sendo que desse total, mais de US$ 6,5 bilhões serão investimentos em ações socioambientais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de |

https://www.osul.com.br/mineracao-brasileira-cresce-6-no-primeiro-semestre-do-ano/

Mineração brasileira cresce 6% no primeiro semestre do ano

2023-07-19