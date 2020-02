Notas Brasil Ministério da Agricultura destrói 4 mil frascos de azeite adulterado

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2020

O Ministério da Agricultura destruiu 4 mil frascos de azeite de oliva fraudado nesta sexta-feira (14). Segundo o governo, o produto foi adulterado com a adição de outros óleos vegetais, em sua maioria de soja. A fraude foi detectada em fiscalização de rotina do ministério, e os frascos identificados são do lote 34642823, da marca Oliveiras do Conde.

