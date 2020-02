O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em queda nesta sexta-feira (14), refletindo dados econômicos mais fracos do que o esperado, bem como ainda sofrendo com o temor global causado pelo surto do coronavírus. O Ibovespa recuou 1,11%, a 114.380 pontos. Na semana, a Bolsa subiu 0,54%.