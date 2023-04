Brasil Ministério da Agricultura suspende feiras que tenham aves vivas

Por Redação O Sul | 2 de abril de 2023

Medidas valem em todo o Brasil para qualquer espécie de aves. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Para diminuir o risco de disseminação da gripe aviária no país, o Ministério da Agricultura suspendeu preventivamente feiras, exposições, torneios e outros eventos que tenham aglomeração de aves vivas. A portaria nº 572 saiu no Diário Oficial da União (DOU) do dia 30 de março.

“As medidas preventivas ocorrem em função da situação epidemiológica mundial de IAAP [influenza aviária de alta patogenicidade] e seu avanço no continente sul-americano por rotas de aves silvestres migratórias. [Elas] constituem um risco iminente de ingresso da doença no Brasil, país livre da doença”, diz o ministério.

A suspensão vai se estender por 90 dias, mas poderá ser prorrogada. A eventual extensão do prazo ocorrerá após avaliação da Secretaria de Defesa Agropecuária.

A medida inclui quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro e demais aves criadas para outras finalidades. A suspensão não vai paralisar o trabalho do ministério de certificação dos estabelecimentos de produção orgânica.

Casos de gripe aviária

O Brasil ainda não tem casos confirmados de gripe aviária, de acordo com o ministério. No entanto, casos já foram confirmados em países vizinhos.

No dia 16 de março, o ministro Carlos Fávaro participou de uma reunião com lideranças de seis países da América do Sul para debater medidas coletivas que podem ser adotadas para a prevenção da doença.

No final de março, o Ministério da Saúde do Chile confirmou o primeiro caso de gripe aviária (H5N1) em um ser humano. O país tem registrado casos da doença em animais silvestres desde o fim de 2022.

A gripe aviária, uma doença altamente contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres, podendo causar grandes prejuízos aos criadores, embora nunca tenha sido registrada no Brasil, já apareceu em países vizinhos, o que tem deixado as granjas em estado de alerta.

Os cuidados sanitários fazem parte da rotina de muitas granjas, como na do avicultor Rômulo Tinôco, localizada no município de Guarantã (SP). Com uma produção diária de 380 mil ovos, eles precisam ser protegidos.

Em Bastos (SP), maior região produtora de ovos do Estado, o Sindicato Rural orienta os avicultores a não receber visitas, trocar roupas e calçados ao entrar nas granjas, desinfectar veículos e evitar que o plantel tenha contato com outras aves.

De acordo com a Associação de Proteína Animal, a queda na produção de ovos nos países atingidos pela gripe aviária pode fazer o Brasil aumentar suas exportações. Isso sem afetar a demanda interna, apesar dos aumentos constantes do custo de produção.

Em 2022, o Brasil exportou 9,4 mil toneladas de ovos, 16,5% a mais em comparação com 2021. Em 2023, a previsão é que as exportações aumentem, passando de 10 mil toneladas.

