Notas Brasil Ministério da Economia arquiva processo contra o Bradesco

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

A corregedoria do Ministério da Economia proferiu decisão pelo arquivamento do processo administrativo contra o Bradesco aberto após a realização da Operação Zelotes. A operação foi deflagrada com o objetivo de encontrar irregularidades relacionadas a pagamentos a conselheiros em troca de vantagens em decisões do Conselho de Administração de Recursos Fiscais.

