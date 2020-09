O ofício foi enviado depois que a Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor) notificou representantes de supermercados e produtores de alimentos para pedir explicações sobre o aumento dos preços dos alimentos da cesta básica.

Na quarta-feira (09), a Senacon informou que os notificados têm cinco dias para explicar a alta nos preços do arroz, entre outros alimentos. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo Neto. Ele disse que os supermercados “não são vilões”.

A alta dos preços dos alimentos da cesta básica tem preocupado o governo, especialmente o valor do arroz, que já subiu 19,2% neste ano. Na quarta-feira, a Câmara de Comércio Exterior decidiu reduzir a zero – até 31 de dezembro deste ano – a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado. O objetivo é aumentar a oferta de arroz para reduzir o preço.