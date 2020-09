Economia Petrobras reduz, pela segunda vez nesta semana, os preços da gasolina e do diesel nas refinarias

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos Foto: Agência Brasil O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Petrobras reduz, nesta sexta-feira (11), os preços da gasolina e do diesel nas refinarias em 5% e 7%, respectivamente. Esse é o terceiro corte consecutivo anunciado pela estatal e o segundo realizado nesta semana.

As reduções de preços registradas neste mês começaram depois de ambos os combustíveis terem atingido em agosto níveis só vistos antes da chegada dos efeitos da pandemia de coronavírus ao Brasil.

O repasse dos reajustes ao consumidor final, nos postos de combustíveis, depende dos donos dos estabelecimentos, que consideram fatores como a margem de lucro e a incidência de impostos.

A Petrobras afirma que a sua política de preços leva em conta a paridade de importação, com impacto das cotações internacionais do petróleo e do câmbio.

Com os novos reajustes que entram em vigor nesta sexta, a gasolina da Petrobras passa a acumular queda de 16,7% nas refinarias em 2020. Já o diesel acumula baixa de 35,5% neste ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia