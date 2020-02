Brasil Ministério da Educação anuncia a prorrogação do Fies e do P-Fies até esta sexta

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

As inscrições para o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e para o P-Fies (Programa de Financiamento Estudantil) do primeiro semestre de 2020 foram prorrogadas até esta sexta-feira (14). A princípio, elas terminariam na quarta-feira (12). O anúncio foi feito pelo MEC (Ministério da Educação).

No primeiro semestre, são ofertados 70 mil contratos a juro zero. Já no segundo semestre, serão oferecidos 30 mil novos contratos. Estudantes que fizeram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 podem se candidatar ao financiamento.

Diferença entre Fies e P-Fies

Na modalidade Fies, são oferecidas vagas com juro zero para os estudantes com renda per capita mensal familiar de até três salários mínimos (R$ 3.135).

Já a modalidade P-Fies se destina a estudantes com renda per capita mensal familiar de até cinco salários mínimos (R$ 5.225). Eles podem receber um empréstimo a juros relativamente baixos, variando de acordo com o banco que atua como agente financeiro.

