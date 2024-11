Brasil Ministério da Educação lançará para professores um programa semelhante ao “Mais Médicos”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Objetivo é estimular a presença da categoria em locais com déficit de profissionais. (Foto: Arquivo/Governo do Pará)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro da Educação, Camilo Santana, informou que a pasta lançará uma série de benefícios para valorização de professores. A iniciativa inclui um programa similar ao “Mais Médicos”, para incentivar os docentes a trabalharem em áreas do Brasil onde há maiores déficits de profissionais da categoria. O pacote incluirá uma iniciativa de transferência de renda que estimule estudantes a cursarem licenciatura.

“Hoje temos uma deficiência grande em professores nas áreas de Física, Matemática, Química e Biologia. Vamos destinar uma bolsa a mais para o professor que queira ir para determinada região com menos professores”, frisou Santana durante evento em São Paulo.

Ainda conforme o titular do Ministério, quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano e pretende ingressar em curso de Licenciatura no ano que vem receberá uma bolsa e uma poupança do governo federal, nos moldes do programa Pé-de-Meia. Os valores devem ser anunciados em breve.

O Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional voltado a estudantes matriculados no ensino médio público e que são beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). A iniciativa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de alunos nessa etapa de ensino. O pagamento é de R$ 200 por mês, mediante comprovação de matrícula e frequência.

Outros incentivos

Santana também mencionou que o governo federal pretende incentivar a sociedade e o setor privado a participarem de um pacto para valorização dos professores, firmando políticas de desconto em hotéis e livrarias, por exemplo. O pacote ainda prevê ações de valorização dos professores que já estão em atuação, incluindo ações que facilitem a condição de acesso a livros e computadores.

A política também vai incluir uma avaliação nacional unificada, a partir da prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), para melhorar a qualidade da seleção dos profissionais que ingressam nas redes municipais e estaduais de Educação.

“Olhar para valorização não é só remuneração”, ressalvou. “O professor é uma das mais importantes profissões que existem no País, todos nós passamos por eles. Por isso, é preciso criar uma cultura para a sociedade reconhecer o papel desse professor. No Japão, por exemplo, existe assento reservado no metrô.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministerio-da-educacao-lancara-para-professores-um-programa-semelhante-ao-mais-medicos/

Ministério da Educação lançará para professores um programa semelhante ao “Mais Médicos”

2024-11-19