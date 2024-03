Colunistas Ministério da Previdência responde pedido do deputado Pompeo e antecipa o 13° dos aposentados

Por Flavio Pereira | 6 de março de 2024

Deputado Pompeo de Mattos, autor do pedido encaminhado ao Ministério da Previdência. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Em decisão que vai trazer alívio e esperança a milhões de brasileiros, o Ministério da Previdência Social concordou em antecipar o pagamento do 13º salário de 2024 para aposentados e pensionistas do INSS. A medida foi solicitada pelo deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS). De acordo com o deputado gaúcho, “a medida tem como objetivo proporcionar um suporte financeiro imediato a essa parcela da população, além de estimular a atividade econômica nacional em um momento crítico de recuperação econômica”. Pompeo de Mattos, em manifestação na Câmara, agradeceu aos apoiadores desta causa, “incluindo o ministro Carlos Lupi, o ministro substituto Wolney Queiroz, o Secretário do Regime Geral de Previdência Social, Adroaldo Portal, a equipe técnica responsável pela análise da viabilidade da medida, e os cidadãos que expressaram seu apoio”.

Presença de Bolsonaro faz Expodireto bater recorde histórico de público

A presença do ex-presidente da República Jair Bolsonaro produziu ontem no parque da Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque, um fenômeno: a organização da 24ª Expodireto registrou recorde histórico de público em um único dia. Ao todo, 135,5 mil visitantes circularam pelo complexo ontem.

Governo prepara reajuste para a Polícia Civil

O Governo do Estado pretende apresentar proposta de reajuste salarial para os policiais civis entre o fim de março e início de abril. A informação foi dada pelo Chefe da Casa Civil, Artur Lemos, que esteve reunido ontem com a diretoria da ASDEP (Associação dos Delegados de Polícia), tendo à frente o seu presidente, Delegado de Polícia Guilherme Wondracek. Durante o encontro, o Secretário Artur Lemos explicou que o Governo entende e reconhece o esforço dos servidores da Segurança Pública e da necessidade de reajuste salarial, e que está em andamento um profundo estudo das receitas do Estado para implementar essa recomposição. O presidente da ASDEP, Delegado Guilherme Wondracek informou à coluna, que considerou o encontro “bem produtivo e é perceptível a preocupação do Governo, sobretudo com os servidores da área da segurança pública”, mas alertou que “o governo precisa nos entregar uma proposta condizente, minimamente, com a expectativa da classe, pois estamos muito penalizados e esmagados no aspecto salarial”.

“O encontro foi bem produtivo e é perceptível a preocupação do Governo, sobretudo com os servidores da área da segurança pública. Todavia, deixamos claro que o Palácio Piratini precisa nos entregar uma proposta condizente, minimamente, com a expectativa da classe, pois estamos muito penalizados e esmagados no aspecto salarial”, salientou o presidente da ASDEP, Delegado Guilherme Wondracek.

CCJ derrota proposta para suspender decretos que aumentam impostos. Tema vai ao plenário

O Projeto de Decreto Legislativo dos deputados Rodrigo Lorenzoni Paparico Bacchi, que suspende os decretos do governo de revisão de incentivos fiscais para 64 segmentos da economia gaúcha, foi derrotado ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, por 7 votos a 3. O deputado Rodrigo Lorenzoni protocolou um recurso, requerendo que o tema agora seja levado ao Plenário para decidir sobre o Projeto e os decretos do governo.

Casa Civil apresenta carteira de projetos do Novo PAC para banco asiático

A propósito da perspectiva de investimentos do sistema financeiro asiático no Brasil, a coluna recebeu a seguinte nota da Casa Civil da Presidência da República: “A perspectiva do Governo Federal é que o Novo PAC atraia mais um investidor internacional, o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB). O ministro da Casa Civil, Rui Costa, responsável pela coordenação desse plano de investimentos, recebeu nesta terça-feira (5), o presidente da instituição, Jin Liqun, um dia após o executivo se reunir com o presidente Lula. A agenda na Casa Civil terminou com uma perspectiva positiva de concretização de parcerias em projetos nas áreas de transportes, ferrovias e energia. Isso porque Jin Liqun afirmou que a instituição financeira projeta aplicar no Brasil U$$3 bilhões nos próximos dois anos”.

Ao apresentar os eixos do plano de investimentos, o secretário especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Maurício Muniz, destacou que o Brasil está traçando uma nova rota ferroviária para dar vazão a maior produção de grãos do país, que abrange os estados de Mato Grosso (maior produtor) e Goiás. “O Brasil já estruturou uma grande ferrovia, no sentido Norte-Sul do país e agora faremos o cruzamento, ligando leste e oeste”, explicou Muniz. O ministro Rui Costa complementou que o Novo PAC colocará o Brasil em um patamar logístico diferenciado. “Vamos agora concretizar o sonho de ligar este país do [oceano] atlântico ao pacífico, o que aumentará, inclusive, as possibilidades de integração com o mundo asiático”, afirmou Rui Costa.

