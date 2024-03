Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 7 de março de 2024

O presidente Lula sinalizou a parlamentares que não é favorável ao avanço da PEC que acaba com a reeleição. (Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados)

Mandato curto

O presidente Lula sinalizou a parlamentares que não é favorável ao avanço da PEC articulada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que acaba com a reeleição nos cargos do Executivo. O chefe do governo alega que um mandato único não é tempo o suficiente “para um presidente governar”.

Aproximação informal

Após o sucesso do happy hour que realizou na terça-feira com lideranças parlamentares e ministros, o presidente Lula deve repetir encontros informais com integrantes do Legislativo. A ideia é aproveitar o canal de diálogo próximo viabilizado nas confraternizações para articular relações e o avanço de medidas no Legislativo.

Bancada escanteada

Durante o happy hour promovido por Lula na terça-feira, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) solicitou maior atenção do chefe do Executivo para a bancada feminina do Congresso. Ao ouvir da parlamentar que a parcela de mulheres no Legislativo está “escanteada”, o presidente se comprometeu em dar atenção às questões apresentadas.

Posicionamento reiterado

Para o ministro-chefe da Secom do governo federal, Paulo Pimenta, o posicionamento do presidente Lula sobre a guerra em Gaza vem se mostrando correto “à medida que o tempo vai passando”. Reiterando a posição oficial do Planalto sobre o tema, o líder ministerial destacou que a fala em defesa dos palestinos surgiu em um meio ao “massacre” que ocorre na região.

Atenção necessária

Lideranças governistas no Congresso aconselharam o presidente Lula a dar mais atenção à base parlamentar de Santa Catarina no Legislativo federal. A orientação surge após mais de dois terços dos deputados do estado terem assinado o pedido de impeachment contra o chefe do Executivo, recentemente apresentado pela oposição.

Mandatos no STF

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), indicou a senadora Tereza Cristina (PP-MS) para a relatoria da PEC que fixa mandatos para os ministros do STF. Apesar de ser alvo de desagrado dos magistrados da Suprema Corte, a proposta é fortemente apoiada pelo líder da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Mandatos no STF II

Mesmo com o empenho de Pacheco em avançar com a PEC que fixa mandatos no STF, não há expectativa de que o texto seja analisado a curto prazo na CCJ do Senado. Tereza Cristina, a relatora do texto, deve dialogar amplamente com colegas da Casa e estudar o texto a fundo antes de pautá-lo no colegiado.

Atenção ao Marajó

Em paralelo à pressão articulada pela oposição do governo, o Planalto decidiu criar um grupo de atuação para fiscalizar e incentivar iniciativas sociais e políticas públicas na Ilha do Marajó, no Pará. Coordenada pelo Ministério dos Direitos Humanos, a equipe deve avançar com ações que viabilizem o desenvolvimento local e auxiliar no atendimento de demandas pelo governo.

Novo depoimento

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, deve depor novamente à Polícia Federal na próxima segunda-feira. O militar será confrontado com declarações dadas por outros membros das Forças Armadas, investigados no inquérito sobre a articulação de um golpe de estado no governo anterior.

Candidatura possível

A possível candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro à Presidência da República, em 2026, vem a cada dia ganhando mais força entre membros do PL. Após a recepção calorosa que ela teve no ato realizado pelo seu marido na Paulista, lideranças do partido, como o presidente Valdemar Costa Neto, acreditam em seu potencial sucesso na corrida eleitoral.

Resistência flexível

Apesar de inicialmente contrário a uma possível candidatura da esposa a cargos políticos, o ex-presidente Jair Bolsonaro já deu sinais de que pode aceitar a possibilidade. Mesmo que colocando o governador de SP, Tarcísio de Freitas, como prioridade para a disputa à Presidência em 2026, o ex-mandatário afirma que se a candidatura de Michelle for necessária para derrotar Lula, ele a apoiará.

Carretas do Saber

O secretário estadual do Trabalho, Gilmar Sossella, confirmou nesta quarta-feira, em Brasília, o repasse de R$ 1,5 milhão em emenda parlamentar do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) para a execução do programa Carretas do Saber. A iniciativa oferece cursos de qualificação profissional em diferentes regiões do Estado, de forma itinerante, através do uso de dez veículos adaptados com salas de aulas e outros recursos de ensino.

Parceria chinesa

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico recebeu nesta quarta-feira representantes de seis empresas chinesas e do escritório do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional do Brasil para dialogar sobre oportunidades de negócio no RS. Os representantes asiáticos se mostraram dispostos a avançar com novas parcerias com o Estado, especialmente nas áreas de energias renováveis.

Mapeamento do TDAH

O vereador Claudio Janta (SD) apresentou na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei que cria o Programa Censo de Inclusão da Pessoa com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. A medida visa identificar a quantidade e o perfil socioeconômico de pessoas com a condição na Capital, de modo a direcionar políticas públicas para o atendimento de demandas do grupo.

Arquitetura hostil

Tramita na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei que veda o emprego de práticas de arquitetura hostil em espaços livres de uso público. A proposta, apresentada pela vereadora Cláudia Araújo (PSD), prevê ainda a determinação de um prazo para a retirada das estruturas já existentes, as quais visam afastar ou restringir o uso e a circulação de pessoas.

Trocas na Câmara

A suplente Enfermeira Tatiane Bernardes (PSDB) assumiu nesta quarta-feira o cargo de vereadora na Câmara de Porto Alegre. A parlamentar substitui temporariamente o vereador Moisés Maluco do Bem (PSDB), o qual está afastado por motivos de saúde.

