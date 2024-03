Notas Brasil Ministério da Saúde exonera diretor de Gestão Hospitalar

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

O Ministério da Saúde exonerou Alexandre Telles, que ocupava o cargo de diretor do Departamento de Gestão Hospitalar (DGH). A justificativa, segundo a pasta, é a “necessidade de transformação na gestão do DGH”. No lugar dele, assume Maria Aparecida Braga, atual superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, que vai acumular as duas funções.

2024-03-19