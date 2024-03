Notas Brasil Prévia do PIB brasileiro cresce 0,6% em janeiro

Por Redação O Sul | 19 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A economia brasileira começou 2024 em expansão. Considerado uma espécie de prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central cresceu 0,6% em janeiro, superando a projeção do mercado financeiro de alta de 0,26%. Na comparação com janeiro do ano passado, o indicador cresceu 3,45%. No acumulado de 12 meses terminados em janeiro, o índice acumula alta de 2,47%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/previa-do-pib-brasileiro-cresce-06-em-janeiro/

Prévia do PIB brasileiro cresce 0,6% em janeiro

2024-03-19