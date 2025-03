Bruno Laux Ministério da Saúde: Padilha exonera secretário-executivo e reformula equipe

Por Bruno Laux | 13 de março de 2025

Recém-chegado ao Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha oficializou a exoneração do número dois da pasta. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Dança das cadeiras

Recém-chegado ao Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha oficializou nesta quarta-feira a exoneração do número dois da pasta, Swedenberger do Nascimento Barbosa. Para preencher o cargo de secretário-executivo, o novo líder ministerial deslocou Adriano Massuda, que ocupava até então a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.

Dança das cadeiras II

Além da saída de Swedenberger, a chegada de Padilha ao Ministério da Saúde também resultou na troca de metade dos secretários da pasta federal. O novo secretariado é formado, em maioria, de pessoas que já possuíam ligações importantes com o novo ministro, que ocupou a pasta anteriormente no governo Dilma.

Reencontro de correligionários

Em seu primeiro encontro depois de mais de um ano sem se falar oficialmente, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o líder do PL, Valdemar Costa Neto, dialogaram nesta quarta-feira sobre as principais pautas do partido. Entre os temas considerados prioritários para os próximos meses, tem destaque a ascensão de candidaturas do partido ao Legislativo em 2026 e o projeto de anistia para envolvidos no 8 de Janeiro.

Senado na mira

Assim como o governo Lula, o PL também tem demonstrado desde já interesse especial em emplacar nomes no Senado nas eleições de 2026. Segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro, o avanço de nomes da legenda visa garantir uma Casa Alta com força para “equilibrar os Poderes”.

Reintegra Brasil

A Câmara começou a discutir a proposta legislativa da deputada Renata Abreu (Podemos-SP) que cria o programa Reintegra Brasil para o acolhimento e reintegração de brasileiros natos ou naturalizados retornados ao país. Para a parlamentar, o número crescente de brasileiros deportados dos EUA nos últimos anos externa a vulnerabilidade de cidadãos repatriados.

Extinção do Perse

A Receita Federal comunicou à Comissão Mista de Orçamento que o limite dos benefícios fiscais da Lei do Perse, de R$ 15 bilhões, será atingido em março. A partir do informe do fisco ao colegiado, conforme a lei que regulou os benefícios para o setor de eventos, os incentivos da iniciativa deverão ser extintos em abril.

Homenagem no Senado

O ex-presidente José Sarney receberá uma homenagem do Senado em sessão especial a ser realizada em alusão aos 40 anos de redemocratização do Brasil. Segundo o autor da proposta, senador Jorge Kajuru (PSB-GO), após duas décadas de ditadura militar no país, o retorno ao Estado democrático de direito só foi possível graças à mobilização popular e ao empenho de várias lideranças políticas, incluindo o maranhense, primeiro presidente civil após o período autoritário.

Toxicológico preventivo

O deputado Marco Brasil (PP-PR) quer tornar obrigatório o exame toxicológico de larga janela de detecção de consumo de substâncias psicoativas para agentes de segurança pública que fazem policiamento ostensivo e para profissionais da saúde. O parlamentar alega que a adoção da prática visa garantir que os trabalhadores estejam aptos para as atividades, sem a interferência de substâncias que possam comprometer a segurança e o bem-estar da população.

Visitas a presos

A Comissão de Direitos Humanos do Senado validou, por unanimidade, um requerimento do senador Eduardo Girão (NOVO-CE) que permite que parlamentares realizem uma série de visitas técnicas a prisões onde estão detentos envolvidos nos ataques do 8 de Janeiro. O autor do pedido, voltado à investigação de denúncias sobre suposta tortura, argumenta que, dentre as mais de 200 pessoas que ainda permanecem detidas, há relatos de condições desumanas e violações de direitos.

Embratur na Europa

A Embratur inaugurou nesta quarta-feira, em Lisboa, a primeira unidade de representação internacional do órgão no modelo Visit Brasil Office. A unidade, que marca o retorno da agência ao exterior após seis anos do descontinuamento da atividade de seus escritórios internacionais, deve auxiliar o governo brasileiro no fomento de negócios, no aumento da visibilidade da Marca Brasil e na facilitação do contato com o trade turístico internacional.

Comando feminino

Pela primeira vez em 217 anos, o Superior Tribunal Militar empossou uma mulher na presidência. A ministra Maria Elizabeth Rocha, indicada pelo presidente Lula e integrante da Corte desde 2007, assumiu o comando do órgão militar nesta quarta-feira para um mandato de dois anos.

Consulta pública

A Secretaria do Meio Ambiente de Porto Alegre realiza nesta quinta-feira uma consulta pública para receber sugestões sobre o projeto da Operação Urbana Consorciada da avenida Ipiranga. A pasta municipal pretende reunir representantes da prefeitura, do consórcio contratado e da sociedade civil para debater propostas relacionadas às quatro Áreas de Transformação Induzidas na região.

St. Patrick’s Day

Lideranças da prefeitura de Porto Alegre estiveram no 4º Distrito nesta quarta-feira para uma vistoria na região antes dos eventos alusivos ao Saint Patrick’s Day. Segundo o adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Filipe Tisbierek, o Executivo segue concentrando esforços para garantir boas condições de segurança, mobilidade e limpeza para as festividades relacionadas à data.

Museu LGBTI+

Entrou em discussão na Câmara de Porto Alegre o projeto das vereadoras Natasha Ferreira (PT) e Atena Roveda (PSOL) e do vereador Giovani Culau e Coletivo (PCdoB) que cria o Museu da História do Movimento LGBTI+ na Capital. O espaço deverá coletar, preservar e expor documentos, objetos, obras de arte e demais materiais relacionados à história do movimento, além de realizar pesquisas, publicações e atividades que contribuam para a conscientização e o respeito à diversidade sexual e de gênero.

Identificação sanguínea

Os vereadores da Capital aprovaram nesta quarta-feira o projeto de lei que obriga a identificação visual do tipo sanguíneo e do fator Rh nos crachás utilizados pelos funcionários das empresas que prestam serviço público de transporte coletivo em Porto Alegre. De autoria do vereador Márcio Bins Ely (PDT), a medida concede o prazo de 120 dias para as companhias se adequarem à normativa, destinada à facilitação e agilização do trabalho de equipes de salvamento em eventuais acidentes.

Semana do Consumidor

A Defensoria Pública do RS acompanhará outros órgãos gaúchos em uma mobilização entre os dias 17 e 21 de março, na Câmara de Porto Alegre, para comemorar a Semana do Consumidor. A ação contará com um ciclo de debates destinados à abordagem de perspectivas do sistema de defesa do consumidor e do setor produtivo, discutindo sobre a harmonização de consumo.

