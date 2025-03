Cláudio Humberto Caso de assédio nos Correios custará R$ 750 mil

Por Cláudio Humberto | 13 de março de 2025

(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Além da gestão atual, acusada de corroer o caixa da estatal, os Correios passam por sucessivas derrotas, inclusive na justiça, que sangram ainda mais os seus cofres. A coluna teve acesso ao caso em que a empresa fechou acordo para pagar R$ 750 mil a uma advogada assediada e demitida pelos chefões, no governo anterior. A conta, claro, não sairá do bolso dos acusados, nem dos Correios, quase insolvente, mas sim dos pagadores de impostos, que nada têm a ver com o abuso.

Saiu caro

O processo deu início em 2020, movido por uma advogada que ocupou cargo na estatal, mas acabou assediada e sem as gratificações.

Tomou o cano

O caso ocorreu na Bahia, quando advogados dos Correios reivindicaram melhores salários. A coisa desandou quando o acordo não foi cumprido.

Baixaria registrada

Trocas de e-mails debochados, censura em reuniões, sumiço de material de serviço e até falta de uma estação de trabalho engrossaram a ação.

Fim de papo

O processo é tão cabeludo que os Correios fizeram acordo, às vésperas do Carnaval, para recontratar e pagar a bolada à funcionária.

Deputado do MBL defende “impeachment já”

O deputado estadual paulista Guto Zacarias (União), um dos mais atuantes do País, defendeu o impeachment de Lula (PT) como solução para que o Brasil siga em frente. Ele disse ao podcast Diário do Poder que o Movimento Brasil Livre (MBL), que coordena, defende a cassação do petista pelas pedaladas fiscais apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no programa Pé-de-Meia. Guto também disse que não há como conciliar com esse tipo de gente que está no poder com Lula.

Saída é para rua

“Não sei por que as manifestações que estão sendo convocadas agora não são pelo impeachment do presidente”, protestou Zacarias.

Pai do Janjômetro

Guto Zacarias criou o projeto “Janjômetro”, site que monitora gastos da primeira-dama Janja (R$ 117 milhões, até agora) usando dinheiro público.

Idiotice desenfreada

O deputado criticou os gastos “desenfreados” do governo Lula, que torra dinheiro do pagador de impostos com “idiotices”.

Lula amarelou

Horas depois do seu “recado” para que Donald Trump “fale manso” com ele, Lula recuou feio e mandou Taxxad “negociar”: “Muita calma nessa hora”, disse. Referia-se à taxação do aço brasileiro em 25% nos EUA.

Ambiente tóxico

Lula diz que Gleisi Hoffmann virou ministra por ser “mulher bonita”. Se a petista encrenqueira estivesse fora do governo e o presidente fosse outros, teria ofendido o autor da frase e pedido sua prisão por misoginia. Mas como o que prevalece é o oportunismo e a hipocrisia, Gleisi calou.

Manipulação

Atrasada e oportunista, a esquerda está sempre passando pano para o governo: silenciou sobre a proteção de Lula ao ex-ministro assediador e sobre as várias substituições das poucas mulheres em seu ministério.

Bierrenbach na PGR

Ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, Flávio Bierrenbach é o autor da petição denunciando Bolsonaro por “incitação à desobediência”, crime previsto no Código Penal Militar, como esta coluna revelou ontem. Ex-deputado federal, ele teve marcante atuação contra o regime militar.

Palavra de ordem

Ainda há OAB no Brasil. O presidente da seccional da Paraíba, Harrison Targino, criticou a decisão da Justiça local de passar o rodo nos cofres público e distribuir R$ 230 milhões em benefícios retroativos à sua turma.

Básico virou luxo

A alta recorde em fevereiro fez a inflação dos últimos 12 meses disparar para 5,06%, o maior em 22 anos. “Arroz, feijão, carne? Viraram artigos de luxo”, diz o deputado Filipe Barros (PL-PR). Sem contar ovo e café.

Mudança rápida

Enquanto o preço do ovo disparou 15% no Brasil, desabou 21% nos Estados Unidos, apesar do sumiço do produto por semanas. O preço do ovo nos EUA está menor do que no início do governo Trump.

Convite não convoca

A Comissão de Fiscalização do Senado convidou os ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Carlos Lupi (Previdência) para explicar mudanças para pior na Funasa e a greve interminável dos peritos médicos do INSS.

Pensando bem…

…era melhor Lula ter chamado o ex-ministro de feio.

PODER SEM PUDOR

Governo envelhece logo

O saudoso jornalista Edísio Gomes de Matos era inteligente e bem-humorado. Grande contador de histórias. Saiba de uma que contou para poucos amigos. Quando jovem, um tio farmacêutico permitia o jogo do bicho em sua farmácia quando um candidato a governador do Ceará passou a empunhar, como bandeira de campanha, “o fim do jogo” no Estado. O candidato ganhou. O jovem Edísio, preocupado, procurou o tio, cuja resposta foi sábia e premonitória: “Se preocupa não, menino. Todo governo novo fica velho…” Não deu outra.

* Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

* Instagram: @diariodopoder

