Colunistas Pompeo de Mattos quer derrubada do veto de Lula ao projeto que dispensa nova perícia em casos de deficiência permanente

Por Flavio Pereira | 13 de março de 2025

Deputado federal Pompeo de Mattos, ontem, no plenário da Câmara dos Deputados. (Foto: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O deputado federal Pompeo de Mattos (PDT) lamentou ontem o veto do presidente Lula ao projeto de sua autoria que não permite que sejam repetidos exames de pessoas que têm deficiência permanente. O deputado gaúcho fez um apelo para que deputados e senadores derrubem o veto do presidente. O deputado afirma que “estamos lutando para derrubar esse veto e repor a justiça e a verdade. A pessoa que tem uma deficiência permanente não precisa ficar repetindo exame nem perícia”. Pompeo considerou lamentável que o projeto tenha sido vetado, o que segundo ele, demonstrou “uma falta de empatia, de compreensão, do presidente Lula”. Segundo Pompeo de Mattos, “nós esclarecemos ali que essas deficiências permanentes não precisam que se repitam os exames. Se a pessoa perdeu uma perna, não vai nascer uma perna, o médico já disse. Com isso, o que acontece? Ele vai tirar o lugar de um outro que precisa fazer uma perícia, o governo gasta, perde-se tempo. Todos perdemos!”

Líder da oposição, Zucco sobre o atual governo: “É escândalo atrás de escândalo”

Líder da oposição na Câmara, o deputado federal Luciano Zucco (PL) denunciou ontem o elevado patamar da inflação nos preços dos alimentos. Segundo Zucco, “me admira a esquerda ficar falando de passaporte, enquanto temos a maior inflação nos últimos 20 anos: é café, é carne, é laranja. Vocês estão tirando o alimento do povo brasileiro”, afirmou, dirigindo-se aos governistas.

Zucco fez um apelo aos deputados da base do governo:

“Parem de falar de passaporte do Eduardo Bolsonaro. Falem de economia. É escândalo atrás de escândalo. É Ministério da Cultura, é Ministério da Educação, é a Agricultura, que favorece e visita MST, enquanto não vai às feiras agropecuárias no Rio Grande do Sul”, afirmou.

Eduardo Leite avança como pré-candidato ao Planalto em 2026

Estrela do programa do PSDB levado ao ar em rede nacional, o governador Eduardo Leite dá os primeiros passos para viabilizar a pré-candidatura à sucessão presidencial em 2026. Antes, porém, trabalha nas negociações para o PSDB unir-se ao Podemos e ao Solidariedade, como forma de se fortalecer. Esse movimento tem uma explicação: em 2026, o critério para um partido obter verba pública e tempo de TV será possuir ao menos 13 deputados federais distribuídos por um terço dos Estados ou a obtenção de a partir de 2,5% dos votos válidos nas eleições à Câmara, espalhados por um terço ou mais das unidades da federação, com um mínimo de 1,5% dos votos válidos em cada uma. Hoje, o PSDB, e o Cidadania, que formam uma Federação, correm risco: os dois partidos têm uma bancada de 18 deputados, sendo 13 do PSDB e cinco da outra legenda.

Heinze questiona inércia na RSC-287 e cobra resposta do governo do Estado

O senador Luis Carlos Heinze (PP) cobrou do governador Eduardo Leite respostas sobre a recuperação da RSC-287 no trecho concessionado entre Santa Maria e Tabaí. Em ofício, Heinze questiona a ausência de obras em quatro pontos críticos da rodovia, quase um ano após a tragédia climática que atingiu o Estado em maio passado. O ofício foi encaminhado na terça-feira (11) e aguarda manifestação do Piratini. No documento, o senador pede informações sobre quem será responsável, se o governo do Estado ou a concessionária, pela execução das obras, os motivos da demora e quais providências estão sendo adotadas para agilizar a reconstrução da via. “Apesar da assinatura do contrato de concessão por 30 anos com a empresa Sacyr e das promessas divulgadas, nenhuma máquina, nenhum operário e nenhuma obra foi efetivamente iniciada”, ressaltou Heinze.

Deputado Ronaldo Nogueira denuncia perseguição aos cristãos em países que mantêm acordo de cooperação com o Brasil

“Em 60 países, mais de 380 milhões de cristãos sofrem elevados níveis de perseguição e discriminação por causa de sua fé”, denunciou ontem (12) na tribuna da Câmara o deputado federal Ronaldo Nogueira. O deputado assinala que a perseguição anticristã veio crescendo nos últimos anos com números alarmantes de mais de 4 mil cristãos mortos ano por motivos ligados a sua fé e uma média de 5 mil prisões por ano.

“O nível de injustiça nestes casos beira a atrocidade, pois homens e mulheres acabam na prisão sem julgamento e sem provas. Além disso, o grau de impunidade frequentemente concedido àqueles que falsamente acusam ou atacam e matam cristãos em vários países é realmente preocupante”, destacou

Ronaldo Nogueira aponta que, nos últimos dias a imprensa mundial noticiou o massacre de minoria religiosa na Síria, onde corpos foram expostos e espalhados nas ruas, é uma mostra dessa dura realidade. “Só ali foram em torno de 1.500 mil mortos.” O deputado destaca que cristãos são perseguidos por causa da fé em Jesus também na América Latina. Muitas vezes, por serem países próximos ao Brasil e pontos turísticos conhecidos, as pessoas não imaginam que a perseguição religiosa atinja cristãos na Colômbia, Cuba, México e Nicarágua. Para ele, “no século XXI esse tipo de barbárie não pode continuar”.

