Bem-Estar Ministério da Saúde quer sugestões sobre protocolo para tratamento de obesidade

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











A obesidade é uma das doenças que mais tem crescido nos últimos anos em nível global Foto: Divulgação A obesidade é uma das doenças que mais tem crescido nos últimos anos em nível global. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde abriu, nesta quarta-feira (29), consulta pública para receber contribuições sobre o PCDT (Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas) do Sobrepeso e Obesidade em adultos.

Representantes da sociedade civil e profissionais de saúde podem contribuir por meio de produções científicas ou relatos de experiências até o dia 10 de agosto. De acordo com a pasta, o material foi elaborado para subsidiar profissionais, gestores e usuários para a importância de práticas de cuidado multiprofissionais como instrumento para prevenção e controle da obesidade e do sobrepeso no país.

O protocolo tem informações sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da condição de sobrepeso e obesidade. Inclui ainda orientações relacionadas ao monitoramento, além de indicações para gestores.

A obesidade é uma das doenças que mais tem crescido nos últimos anos em nível global. Dados da OMS (Organização Mundial da Saúde) mostram que os índices de obesidade e sobrepeso quase triplicaram desde 1975. Em todo o mundo, existem pelo menos 650 milhões de obesos.

De acordo com Pesquisa de Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), de 2018, no Brasil uma em cada cinco pessoas é obesa e mais da metade da população das capitais estão com excesso de peso.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bem-Estar