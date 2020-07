Economia Auxílio Emergencial representa aumento de 24% na renda dos trabalhadores, diz estudo

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Avanço na renda chega a 50% entre os trabalhadores informais que receberam o benefício Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O Auxílio Emergencial representa um aumento de 24% na renda mensal dos trabalhadores que receberam o benefício, de acordo com um estudo divulgado pela FGV (Fundação Getulio Vargas) nesta quinta-feira (30).

Os dados do levantamento indicam, portanto, que o Auxílio Emergencial conseguiu compensar a perda de renda provocada pela pandemia de coronavírus. Sem o programa de ajuda, o recuo seria de 18%.

“O recebimento do AE (Auxílio Emergencial) mais do que compensou a perda com pandemia para virtualmente todos os tipos de trabalho da pesquisa. Na média para todos os tipos de trabalho, a renda com o AE é aproximadamente 24% maior do que a renda usual pré-pandemia, evidenciando que o AE tem compensado as perdas de renda do trabalho no agregado”, escreveram os pesquisadores Lauro Gonzalez e Bruno Barreira.

As profissões que mais tiveram aumento na renda com o Auxílio Emergencial são: auxiliar de agropecuária (71%); empregado doméstico e diarista (61%); agricultor e criador de animais (59%); faxineiro e auxiliar de limpeza (52%); porteiro e zelador (45%).

No recorte por estados, os maiores ganhos foram colhidos pelos trabalhadores de Alagoas (132%), Sergipe (126%), Maranhão (124%), Bahia (119%), Amazonas e Pará (116%). No momento em que o estudo foi elaborado, 64 milhões de pessoas estavam recebendo o Auxílio Emergencial.

Informais mais beneficiados

Entre os trabalhadores informais, o ganho de renda com o Auxílio Emergencial é maior e chega a 50%, subindo de uma média de R$1.344 para R$2.016. Os informais seriam mais prejudicados se não existisse um programa de ajuda. Sem o Auxílio Emergencial, a renda deles teria recuado 19%, enquanto a dos formais teria diminuído em 8%.

