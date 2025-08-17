Domingo, 17 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Economia Ministério do Trabalho vai monitorar e fiscalizar acordos coletivos fechados por sindicatos e empresas de setores atingidos pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Câmara Nacional vai propor ações para preservar empregos no País. (Foto: Reprodução/CNI)

Como parte das ações do Brasil contra os impactos das tarifas impostas pelo governo dos Estados Unidos a setores produtivos brasileiros, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou uma portaria criando a Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego.

O novo colegiado vai ser responsável por monitorar, analisar e propor ações para preservar postos de trabalho no país, e está alinhado ao Plano Brasil Soberano, instituído para proteger os exportadores e trabalhadores das sobretaxas de Donald Trump.

A câmara vai acompanhar estudos e diagnósticos sobre o nível de emprego nas empresas diretamente afetadas pelo tarifaço de 50%, além de monitorar as obrigações e benefícios relacionados à folha de pagamento, estimular negociações coletivas e mediar conflitos para evitar demissões. Essa mediação vale especialmente em casos de lay-off, ou seja, suspensão temporária de contratos, bem como férias coletivas e flexibilização de bancos de horas.

Após o anúncio do Brasil Soberano, Bruno Moretti, secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil da Presidência da República, esclareceu que já existem dispositivos na legislação trabalhista, a CLT, que permitem a fixação desses acordos com os trabalhadores afetados.

“A discussão foi por aí, por esses mecanismos relativos a férias, a banco de horas. Agora, o que a gente examinou junto à equipe do ministro Marinho, é que hoje na CLT já há dispositivos legais para resolver essa situação. Não demandaria um ajuste na legislação. Então não é que esses instrumentos não serão usados, é que não há necessidade de ajuste na legislação para tanto.”

Na mesma ocasião, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Duringan, explicou que o governo federal vai detalhar nas próximas semanas como as linhas de crédito vão chegar às empresas e qual será a duração do suporte para manutenção dos postos de trabalho.

“A gente está reagindo. Na semana passada saiu a medida executiva, nós estamos aqui em uma semana seguinte, já trazendo toda a trilha de ajuda que vai acontecer e estamos trabalhando desde então no passo 2 do detalhamento. Não são as medidas, mas sim quais setores serão impactados, qual vai ser a condição financeira das linhas de crédito, qual o tempo da manutenção de emprego. Isso tudo a gente está trabalhando para que, nesta na próxima semana, a gente tenha essas respostas e vá dando a público.”

A atuação da Câmara de Acompanhamento do Emprego também vai envolver a fiscalização, por meio da Inspeção do Trabalho, do cumprimento dos acordos firmados para a manutenção dos empregos.

Sob coordenação da Secretaria de Relações do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, o colegiado vai contar ainda com câmaras regionais para aproximar trabalhadores e empregadores, promovendo mesas de negociação voltadas para as necessidades de cada região do País. As informações são da Agência Brasil e Folha de S. Paulo

Flávio vira porta-voz no mundo político de Bolsonaro em prisão domiciliar
