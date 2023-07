Brasil Ministério Público Federal reforça atuação na Amazônia com posse de 35 novos procuradores

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











PGR pretende ampliar presença de procuradores em locais afastados. (Foto: Sidney Oliveira/Agência Pará)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No dia 31 de julho, o Ministério Público Federal (MPF) vai empossar 35 novos procuradores para que atuem exclusivamente na Amazônia Legal. Os novos postos, preenchidos via concurso público, fazem parte da reestruturação promovida pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para que o órgão seja mais presente em áreas afastadas.

Em entrevista concedida em dezembro do ano passado, Aras falou da reestruturação. Segundo ele, o MPF precisa criar mecanismos para que mais procuradores atuem na Amazônia e para que o órgão possa combater devidamente o crime organizado, os crimes ambientais e os ataques a povos originários.

“A reestruturação do MPF é em todo o Brasil. O Ministério Público que encontrei tinha 70% de toda a sua estrutura pessoal e de materiais entre o sul de Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. E Norte, Nordeste e Centro-Oeste com apenas aproximadamente 30% dos procuradores. Um verdadeiro abandono”, disse o PGR na ocasião.

A reestruturação foi feita com a criação de concursos públicos e com atrativos para incentivar o deslocamento de procuradores a locais com menor presença do MPF.

“(Estamos) Pagando a gratificação que existe há mais de 40 anos. Quando entrei na carreira já havia essa gratificação, mas não era dada a ninguém. Daí o motivo de ninguém ir para a Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste, e para as regiões de fronteira. Também estamos fazendo concursos públicos para prover o maior número de vagas que for possível para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Precisamos ocupar o Brasil”, disse Aras na entrevista.

Em 27 de junho, outros 20 integrantes do MPF foram designados para atuar em ofícios socioambientais vinculados às Câmaras de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR) e de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais (6CCR).

Os ofícios administrativos foram criados por Aras em maio de 2022, com o objetivo de fornecer auxílio às atividades de coordenação e integração dos órgãos colegiados na região da Amazônia.

A Amazônia Legal é uma área que engloba nove Estados do Brasil pertencentes à bacia Amazônica, instituído pelo governo federal via lei 1.806/1953, reunindo regiões de idênticas características, com o intuito de melhor planejar o desenvolvimento socioeconômico da região amazônica.

A atual área de abrangência da Amazônia Legal corresponde à totalidade dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão, perfazendo uma superfície de aproximadamente 5.217.423 quilômetros quadrados correspondente a cerca de 61% do território brasileiro. Sua população, entretanto, corresponde a 12,32% do total de habitantes do Brasil.

Além de conter 20% do bioma cerrado, a região abriga todo o bioma Amazônia, o mais extenso dos biomas brasileiros, que corresponde a um terço das florestas tropicais úmidas do planeta, detém a mais elevada biodiversidade, o maior banco genético e um quinto da disponibilidade mundial de água potável.

Nos nove Estados da Amazônia Legal, residem 55,9% da população indígena brasileira, ou seja, cerca de 250 mil pessoas, segundo o Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena em abril de 2005 da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A região abrange 24 dos 34 distritos sanitários especiais indígenas mantidos pela FUNASA e com uma grande diversidade étnica (cerca de 80 etnias).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ministerio-publico-federal-reforca-atuacao-na-amazonia-com-posse-de-35-novos-procuradores/

Ministério Público Federal reforça atuação na Amazônia com posse de 35 novos procuradores

2023-07-21