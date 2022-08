Rio Grande do Sul Ministério Público gaúcho sedia painel sobre o papel das empresas no enfrentamento à violência contra a mulher

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Na ocasião, foi lançado o novo projeto do Comitê Em Frente, Mulher, voltado à responsabilidade da iniciativa privada em relação ao tema. Foto: MP-RS/Divulgação Na ocasião, foi lançado o novo projeto do Comitê Em Frente, Mulher, voltado à responsabilidade da iniciativa privada em relação ao tema. (Foto: MP-RS/Divulgação) Foto: MP-RS/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) sediou, nesta sexta-feira (26), o evento Roda de Conversa “Rede de Enfrentamento: o papel social das empresas no enfrentamento à violência contra a mulher”. Na ocasião, foi lançado o novo projeto do Comitê Em Frente, Mulher, coordenado pelo Programa RS Seguro, voltado à responsabilidade da iniciativa privada em relação ao tema. O evento contou com a participação da empresária e ativista pelos direitos da mulher Luiza Brunet, integrante do Observatório dos Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na abertura do evento, a subprocuradora-geral de Gestão Estratégica, Caroline Vaz, destacou que a violência contra a mulher é um dos principais temas para o MPRS. “Nós criamos o Gepevid (Grupo Especial de Prevenção e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher) exatamente para termos mais força e articulação para enfrentar a questão”, afirmou.

Luiza Brunet falou sobre o privilégio de ser uma mulher da sociedade civil que possa falar sobre violência doméstica na condição de integrante do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, entre outros fóruns. “É muito bom compartilhar minha história de violência porque foram várias vertentes de violência que eu sofri. A violência vivida na infância através dos meus pais, potencializada pelo álcool. A violência sexual aos 12 anos de idade. A violência nos coletivos. A importunação sexual.”

O coordenador do Programa RS Seguro, delegado Antônio Padilha, representando o governo do Estado, apresentou o novo programa do Comitê EmFrente, Mulher, “Responsabilidade Social das Empresas”.

O procurador-geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles, encerrou o evento, agradecendo a presença de todos e ressaltando a importância do engajamento da iniciativa privada no enfrentamento à violência contra a mulher.

Roda de conversa

O painel “Rede de Enfrentamento: o papel social das empresas no enfrentamento à violência contra a mulher” foi mediado pela coordenadora do Gepevid, Carla Frós, e contou a participação da promotora de Justiça Daniela Gaspar Raiser. Integrante do Gepevid, ela falou sobre distinções entre assédio sexual, violência física e violência sexual.

Participaram também da Roda de Conversa a titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Porto Alegre, Madgéli Frantz Machado; a delegada de Polícia Cristiane Pires Ramos, a médica do Instituto-Geral de Perícias Angelita Rios e a diretora executiva da Avon, Daniela Grelin.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul