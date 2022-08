Porto Alegre Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre investe R$ 1,1 milhão de reais em camas elétricas

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

No total serão 80 unidades, das quais 54 já foram entregues e estão em uso. Foto: Cristine Rochol/PMPA No total serão 80 unidades, das quais 54 já foram entregues e estão em uso. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

O Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre está investindo R$ 1,1 milhão na aquisição de camas elétricas. No total serão 80 unidades, das quais 54 já foram entregues e estão em uso. A fonte de recursos é mista: 20 unidades foram adquiridas com recursos próprios e 60 tiveram origem em emendas parlamentares.

Vinte camas estão na enfermaria do segundo pavimento e 14 na do terceiro pavimento; dez na UTI de queimados – das quais quatro com balança, equipamento que permite verificar o peso do paciente diariamente, acompanhando a evolução do quadro clínico do internado; e dez na UTI de trauma. Quatorze camas estão em processo de entrega e compra e mais 12 serão adquiridas para uso na ala pediátrica.

O diretor administrativo do HPS, Lisandro Zwiernik, explica que o investimento faz parte do programa de renovação do Parque Tecnológico do hospital, iniciado em 2021. Desde então, mais de R$ 11 milhões foram investidos no HPS, visando garantir mais qualidade no atendimento aos pacientes e nas condições de trabalho aos servidores.

Do total, R$ 6.746.818,00 utilizados em aquisição de equipamentos e mobiliário e R$ 3.644.315,41 investidos em obras. “Ainda temos R$ 4 milhões reservados para obra do telhado do HPS, cujo projeto está em andamento para ser licitado, após liberação da secretaria da cultura, por ser prédio histórico”, destaca o diretor. A obra na cobertura do prédio inclui serviços de climatização do quinto andar.

Entre as melhorias implementadas no Parque Tecnológico estão a troca do sistema de ar comprimido que atende todo o hospital. Também foram adquiridos – com expectativa de entrega neste semestre – 20 monitores de multiparametrização, com uma central de monitorização capaz de permitir a visualização de todos os monitores em uma central. Os equipamentos serão usados em duas unidades de UTI, com 20 leitos.

