Foram registradas 49 mortes pela doença nos últimos sete dias no país. (Foto: Reprodução)

O Ministério da Saúde da Argentina divulgou relatório que mostrou aumento de 27,9% dos casos de covid no país na comparação com os números da semana anterior. Também foram registradas 49 mortes pela doença nos últimos sete dias no país.

No total, a Argentina registrou 43.487 novos casos na última semana ante 33.989 casos da semana anterior.

A ministra da Saúde da Argentina, Carla Vizzotti, disse, na última semana, que o país começava a enfrentar a quarta onda de covid-19, mas que a situação atual é distinta das outras vividas durante a pandemia.

“Estamos começando a quarta onda de covid-19 na Argentina, e nos encontramos em situação diferente. Com a vacina, podemos seguir com essa nova etapa da pandemia”, disse Vizzotti, que afirmou “não haver possibilidade” de retomar as medidas de isolamento social para conter o

avanço do vírus.

Segundo dados do governo argentino, o país tem 40,7 milhões de habitantes que receberam uma dose da vacina contra a covid-19, 37,4 milhões receberam duas doses e 19,9 milhões tomaram a dose de reforço.

Varíola dos macacos

O Ministério da Saúde da Argentina investiga seu primeiro caso suspeito de varíola dos macacos, segundo um comunicado divulgado pelo governo no último domingo (22).

Em nota, a pasta disse que um morador da província de Buenos Aires entrou em contato com o serviço de saúde com sintomas “compatíveis com o da varíola dos macacos”.

O paciente apresentou pequenas feridas em distintas partes do corpo e febre, além disso, ele acabou de retornar de uma viagem à Espanha, país que identificou um pequeno surto desta infecção.

Ainda de acordo com o comunicado da saúde, o infectado se encontra em um bom estado, está em isolamento e recebendo tratamento para os sintomas.

Mais casos A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que espera identificar mais casos de varíola dos macacos à medida que países onde a doença normalmente não é encontrada aumentem a vigilância. A entidade confirmou nesta terça (24), 131 casos da doença fora da África, continente onde ela é endêmica. “As informações disponíveis sugerem que a transmissão de humano para humano está ocorrendo entre pessoas em contato físico próximo com casos sintomáticos”, acrescentou a OMS. A varíola dos macacos é uma doença infecciosa que geralmente é leve e endêmica em partes da África Ocidental e Central. Ela é espalhada por contato próximo, e pode ser contida com relativa facilidade por meio de medidas como isolamento e higiene. Os sintomas são: dores de cabeça, dores no corpo, nódulos linfáticos inchados, cansaço e erupções cutâneas nas mãos e pés.

