Geral Ministra de Lula busca o apoio de empresários para emplacar a reforma administrativa do governo

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Esther Dweck aposta no empresariado para aprovar a reforma administrativa em moldes defendidos pelo governo Lula. (Foto: ABr)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra da Gestão, Esther Dweck, aposta no empresariado para aprovar a reforma administrativa em moldes defendidos pelo governo Lula. No primeiro de muitos encontros que pretende fazer com o setor, Dweck tocou em pontos caros à iniciativa privada. Citou o horizonte de enxugamento do funcionalismo com a revolução digital e defendeu uma regulamentação clara das possibilidades de exoneração de servidores por mau desempenho, a partir de métricas previamente definidas.

As conversas ocorreram em um jantar na segunda-feira promovido pelo presidente do conselho do grupo Esfera Brasil, João Camargo. Estavam lá o presidente da Febraban, Isaac Sidney; o vice-presidente de Relações Públicas da Huawei, Atilio Rulli; e o CEO da Oncoclínicas, Bruno Ferrari.

Rivalidade

A movimentação da ministra deve esquentar a rivalidade entre governo e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), sobre a reforma administrativa. O líder do Centrão quer mudanças mais amplas no RH do Estado, com a aprovação de uma PEC. Mas o Planalto rejeita a ideia por temer o fim da estabilidade do funcionalismo, e quer tudo em projeto de lei.

De acordo com relatos feitos à Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, a ministra, ao longo do jantar, argumentou que a estabilidade dos servidores contribui para a qualidade do serviço público, uma vez que leva à profissionalização do serviço. Acrescentou, porém, que a estabilidade não pode ser motivo para a pessoa ficar acomodada.

Esther Dweck ressaltou aos interlocutores que a transformação digital vai reduzir a quantidade de servidores necessária ao longo do tempo. Também defendeu o enfrentamento aos supersalários do funcionalismo.

Redução de salários

Entre uma pergunta e outra, a ministra lembrou aos empresários presentes que já existe uma instrução normativa para a redução de salários em caso de insuficiência de desempenho.

Agora, está em curso o uso de um sistema para captar informações em cada ministério sobre o que cada servidor vem fazendo, contou a auxiliar do presidente Lula. Essa captação deve estar concluída até o fim de julho, e os resultados devem orientar a implementação de métricas de avaliação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/ministra-de-lula-busca-o-apoio-de-empresarios-para-emplacar-a-reforma-administrativa-do-governo/

Ministra de Lula busca o apoio de empresários para emplacar a reforma administrativa do governo

2024-04-12