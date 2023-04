Esporte Ministra do Esporte diz que “os atletas vivem em uma bolha, pois falta formação cidadã”

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2023

Ministra defende necessidade de educação melhor; também fala de sua atuação e planos da pasta. (Foto: Lula Marques/Agência Brasil)

Primeira mulher a assumir o ministério do Esporte, Ana Moser olha para além do alto rendimento. Ex-jogadora de vôlei com um histórico de envolvimento em projetos sociais, a ministra tem como principal missão na pasta diminuir a desigualdade no acesso à prática esportiva no País e implementar uma política de esporte para todos.

“O grande diferencial que nós estamos trazendo com esse governo é a intenção de chegar e fazer o que não foi feito antes. Para chegar lá, tem que buscar diferentes caminhos, fazer coisas diferentes”, diz a ministra, que falou com o Estadão na sede do Instituto Esporte e Educação, organização que mantém há mais de 20 anos. Também comentou sobre a discussão da regulamentação das apostas esportivas, do desejo de o Brasil ser sede da Copa do Mundo feminina em 2027 e de sua controversa fala relacionada aos esportes eletrônicos, que não considera esporte, mas admite ser um “fenômeno amplo”.

1) O que a senhora destaca do que foi feito nesses primeiros meses à frente da pasta do Esporte?

A primeira questão é o Bolsa Atleta, o edital que foi lançado, o projeto Lei do Bolsa Atleta para grávidas e gestantes. A questão do decreto da estratégia do futebol feminino. Entregamos cerca de 35 obras atrasadas, liberamos uma série de recursos atrasados. Fizemos uma articulação com todos os setores esportivos e estamos – só que não vai ser em 100 dias – reorganizando o Conselho Nacional de Esporte.

2) A verba de que o ministério dispõe é suficiente para os projetos esportivos que quer tirar do papel?

Sozinho não. Tem que ter parceiros pesados como (os ministérios de) Educação e Saúde e parceiros na sociedade civil. Mas é um setor que tem um acúmulo de construção muito grande e boa parte desse acúmulo nunca foi implantado. Então há um potencial de engajamento de toda essa comunidade que, durante os últimos 10, 15 anos, construiu isso e que vê agora uma janela de oportunidade para botar em prática. Esse esporte é para todos, para 95% da população que não está engajada na competição. É para além do alto rendimento.

3) O edital do Bolsa Atleta, programa carro-chefe do ministério, foi lançado neste ano sem reajuste. Haverá aumento?

Vai, mas não deu agora porque precisava relançar. É também questão de orçamento. É meta nossa buscar esse reajuste.

4) Como estão as discussões sobre a possibilidade de o Brasil sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027?

Super no começo. Maio é o prazo para manifestação da intenção e daí vem o caderno de encargos. Sei que a escolha é só ano que vem. Esse foi o cronograma que semana passada foi encaminhado pela Fifa. É a coroação de um processo e esse é um processo de fortalecimento do futebol feminino no Brasil. Para que alguém tenha o número de times, o número de campeonatos, de premiação, centros de treinamento, estratégias de treinamentos… A questão da proteção contra assédio, licença maternidade, a relação de frequentar os estádios para serem mais amigáveis para mulheres e crianças. Tem todas essas estratégias. Tem toda uma gama de envolvimentos para desenhar metas que nós queremos chegar. Esse é o grande conteúdo que dá base para essa candidatura.

5) A sua fala de que esportes eletrônicos não são esporte reverberou muito na comunidade gamer. Você mantém sua posição?

Nós estamos discutindo isso no âmbito do governo intersetorial porque é um fenômeno amplo. O que acontece é que muitas vezes até o meio esportivo pouco fala a respeito, não se posiciona tanto. Às vezes o setor esportivo tem uma visão diferente. O setor game, né? Então isso vira, de repente, uma surpresa. E tem questões trabalhistas, implicações com o turismo, porque é um entretenimento, é uma indústria. Tem questões tributárias, tem uma série de envolvimentos.

6) Temos visto atletas fazendo declarações consideradas homofóbicas e violentas. Foi o caso do Maurício Souza e do Wallace de Souza. Como blindar o esporte da prática discriminatória e do discurso de ódio?

Na verdade, acho que quanto mais manifestações esportivas na sociedade, mais vamos diversificar e democratizar o esporte de uma maneira geral. Essa comunidade esportiva de onde saem Wallaces e Maurícios precisa de uma educação cidadã melhor. A vida do atleta sempre é uma bolha. É comer, dormir, treinar e jogar. Tudo gira em torno de rendimento.

7) É por causa dessa bolha que a maioria dos atletas não se posiciona e não se engaja politicamente?

É por causa dessa bolha que muitos não se educam como cidadãos. Falta muito de uma formação cidadã e conectada com a realidade. Isso é um desenho que é assim em diferentes modalidades, diferentes formatos. O vôlei é muito assim porque compete o ano inteiro. Ou está no clube ou está na seleção. As outras modalidades são mais soltas.

Ministra do Esporte diz que "os atletas vivem em uma bolha, pois falta formação cidadã"

