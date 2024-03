Cláudio Humberto Ministras penam para conseguir despacho com Lula

Por Cláudio Humberto | 10 de março de 2024

O Dia das Mulheres passou despercebido, pelo menos na agenda oficial de Lula (PT), para quatro das ministras que o petista mantém na Esplanada e ainda não conseguiram nem um cafezinho em 2024 com o chefe. Não há registro oficial de Simone Tebet (Planejamento), Sônia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) em despacho privado com Lula, este ano.

Sai pra lá

Lula também evita “foto com a crise”. Ricardo Lewandowski (Justiça) a cara da crise após fuga de presos em Mossoró (RN), não foi recebido.

Microministro

Márcio França, que passou 2023 sem despacho com o chefe desde o rebaixamento de ministério, só em janeiro conseguiu ser recebido.

Zero surpresa

Não surpreende Mauro Vieira (Relações Exteriores) ser o ministro com mais agenda, afinal, Lula passou 62 dias fora do Brasil em 2023.

Três é o recorde

Nísia Trindade (Saúde) é a ministra mais recebida, três reuniões. Nem parece que o país contabiliza 1,3 milhão de casos prováveis de dengue.

Sem CCJ, Planalto quer influir na sucessão de Lira

O PT agiu enquanto pôde para não cumprir o acordo e evitar que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara parasse nas mãos do PL. Derrotado, o governo vai descer do muro e atuar para influir na sucessão de Arthur Lira (PP-AL) na Presidência da Câmara. Dos nomes postos e com alguma chance, o que mais agrada ao Planalto é Marcos Pereira (SP). O mandachuva do Republicanos vota alinhado ao governo e de quebra é evangélico, segmento onde Lula tem alta rejeição.

Antiga adversária

O Planalto espera dor de cabeça vinda da CCJ, da bolsonarista Carol de Toni (PL-SC), que pediu impeachment de Dilma e Alexandre de Moraes.

Talarico

Governistas plantam discórdia na oposição sugerindo que o União Brasil quis atropelar o PL na CCJ ao tentar emplacar Elmar Nascimento (BA).

Pé lá, pé cá

O Republicanos, que se fartou na onda bolsonarista, não pensou duas vezes para coroar o deputado Silvio Costa Filho (PE) ministro de Lula.

Cadeia neles

Primeira sessão deliberativa com Carol de Toni (PL-SC) na presidência da CCJ vai discutir propostas de endurecimento na legislação contra criminosos reincidentes e estelionatários.

Bilhões em jogo

Alessandro Vieira (MDB-SE) acionou o Conselho Nacional de Justiça para saber se o CNJ tem monitorado o esquema do governo com dois bancos mantidos em sigilo, na questão dos precatórios federais.

Lorotas S/A

Um dia após a Petrobras revelar queda de 33% no lucro líquido, o presidente da companhia, Jean Paul Prates, resolveu celebrar “resultados sólidos, números positivos e recordes constantes”.

Tietagem

Desta vez não foi só no aeroporto, mas já em pleno voo, Jair Bolsonaro foi tietado por passageiros que fizeram fila para sentar ao lado do ex-presidente e fazer selfie. Bolsonaro cumpriu agenda em Salvador (BA).

Livres de Lula

Além de persona non grata em Israel, pelas ofensas aos judeus, Lula também não poderá pisar em Portugal caso o líder do partido Chega, de direita, vença as eleições deste domingo (10). André Clemente declarou publicamente que, se Lula ousasse ir a Portugal, seria preso.

Sutil diferença

“Eu fui eleito e não fui expulso do partido que fundei”, devolveu o deputado Nikolas Ferreira (PL-SP) a crítica de João Amoedo, fundador do Novo, agora flertando com petistas que outrora dizia combater.

Nova presidente

A deputada federal Amália Barros assume a presidência do PL Mulher em Mato Grosso. O anúncio foi feito pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que preside o PL Mulher Nacional.

Não se entendem

O PRTB Nacional e o cearense não falam a mesma língua. O nacional diz que vai apoiar chapas do governador Elmano de Freitas (PT). O diretório diz que apoia o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT)

Pensando bem…

…quem tem candidato, tem pressa.

PODER SEM PUDOR

Dialética do trabuco

Na campanha para presidente de 1960, Jânio Quadros foi a um comício em Aimorés (MG), onde o clima andava tenso entre facções da UDN e PSD. Assim que começou, José Aparecido de Oliveira foi com o deputado Padre Godinho à barbearia. Quando um fazia barba e outro cortava o cabelo, tiros foram ouvidos. Godinho decidiu sair da barbearia e Aparecido o ponderou: “Não vá, eles continuam atirando!…” Padre Godinho parecia saber o que ocorrera lá fora: “Vou, é meu dever de sacerdote. Preciso dar extrema-unção ao Jânio.”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

