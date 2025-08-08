Colunistas Ministro Augusto Nardes: governo pagou R$ 4 bilhões em aposentadorias para milhares de pessoas falecidas

Por Flavio Pereira | 8 de agosto de 2025

Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes alerta sobre crise na Previdência. (Foto: Divulgação/TCU)

A crise da Previdência Social se agrava a cada dia, e a inércia do governo federal indica que nos próximos anos, não haverá mais dinheiro em caixa para pagar aposentados e pensionistas. O alerta é do ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, que ontem trouxe novos dados sobre o tema. Nardes, que se encontra em Brasília, conversou pelo telefone com o colunista, e revelou que uma nova auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) mostra que “mais de R$ 4 bilhões foram pagos indevidamente a pessoas falecidas entre 2016 e 2025 e o impacto dessa situação é devastador, com estimativas de quase R$ 30 milhões sendo pagos mensalmente de forma irregular.”

Segundo Augusto Nardes, “os aposentados brasileiros estão em uma situação ruim: a possibilidade de receber salários mensais no futuro está seriamente ameaçada”. De acordo com o Ministro do TCU, a realidade é clara e cruel: “Não tem mais gente trabalhando de forma adequada para pagar os servidores inativos. A previdência está caminhando para um colapso, e a situação exige uma reflexão urgente sobre o que está por vir”. Soma-se a isso: “Foram mais de um milhão de benefícios com indícios de pagamento indevido. O INSS enfrenta uma crise de credibilidade, e a falta de ações corretivas só piora a situação” afirma Nardes.

Vídeo de Maurício Marcon tenta faturar com fake news contra colegas de oposição

O ego ameaça dividir o bloco de oposição. Causou mal-estar entre os integrantes das bancadas de centro-direita do Rio Grande do Sul, o vídeo que o deputado Maurício Marcon (Podemos) divulgou ontem, sugerindo que apenas ele estaria ausente do painel de presenças da sessão aberta logo após o fim do boicote organizado pela oposição. Na verdade, a sessão teve 413 presenças, e a grande maioria dos deputados federais gaúchos registrou presença depois do acordo costurado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL).

Delegação do Chile e Argentina vem conhecer projeto do Porto Meridional

O prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva, antecipou ontem, em conversa com o colunista, uma agenda marcada para o próximo dia 28 com o vice-governador Gabriel Souza. Trata-se de um encontro com deputados e empresários do Chile e da Argentina com foco no Porto Meridional de Arroio do Sal. No dia 29,a delegação vai a Arroio do Sal, conhecer detalhes do projeto do Porto Meridional. O encontro foi costurado pelo prefeito de Arroio do Sal, com o diretor de articulação da UPM (União Parlamentar do Mercosul, o brasileiro Flavio Monteiro.

Assembleia Legislativa cobra explicações do governo sobre não cumprimento da Lei de incentivo às Guardas Municipais

A lei que autoriza empresas destinarem até 5% do ICMS devido a projetos das Guardas Municipais (Lei Complementar nº 15.989/23, sancionada em 2023), nos moldes do já existente PISEG/RS – que hoje contempla Polícia Civil, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros, não vem sendo cumprida. Em razão desse descumprimento, o deputado Delegado Zucco (Republicanos) informa à coluna que conseguiu aprovar na Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, requerimento de audiência pública com o Secretário de Segurança Pública, Sandro Caron, e o Chefe da Casa Civil, Arthur Lemos. Os dois serão chamados a explicar por que o governo do Estado não cumpre a Lei de incentivo às Guardas Municipais. Atualmente, 48 municípios do Rio Grande do Sul contam com Guardas Civis estruturadas.

Dia do Policial Tombado em Serviço: 35 anos da morte do Cabo PM Valdeci

Neste dia 8 de agosto, oficialmente o “Dia do Policial tombado em Serviço” o Tribunal de Justiça Militar do Estado vai entregar ao Museu da Brigada Militar, os 26 volumes com os autos do julgamento da morte do Cabo PM Valdeci de Abreu Lopes, herói que tombou no cumprimento do dever.

O confronto entre manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) e policiais da Brigada Militar ocorreu em 8 de agosto de 1990.

Por volta das 11h30 daquele dia, o cabo Valdeci, então com 27 anos, foi atingido com um golpe de foice no pescoço na esquina das avenidas Borges de Medeiros e Andradas. Seis pessoas foram condenados como coautores do crime. Os autores nunca foram identificados.

Recursos doados pelo Tribunal de Justiça do RS garantem inauguração de nova área do Laboratório de Patologia da Santa Casa de Porto Alegre

Em uma cerimônia que simbolizou o fortalecimento da união entre o Judiciário, o Executivo e instituições de saúde, com foco na melhoria dos serviços prestados à população gaúcha, foi inaugurada na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, graças aos recursos destinados pelo Judiciário gaúcho, a nova área do Laboratório de Patologia do Hospital Santa Rita. O investimento total foi de aproximadamente R$ 8,2 milhões, sendo R$ 5,4 milhões destinados à modernização do serviço de anatomia patológica, garantindo mais eficiência e precisão nos diagnósticos. Os recursos para o local também contemplaram a aquisição de mobiliário (R$ 429 mil) e equipamentos para a UTI e farmácia quimioterápica (R$ 1,9 milhão). Tudo foi possível através do Termo de Cooperação nº 265/2022, firmado entre o Judiciário gaúcho e a instituição hospitalar, na Administração liderada pela ex-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira.

Para o presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, “a saúde sempre foi um dos compromissos do Poder Judiciário, atuando ao lado dos demais Poderes. Nos últimos cinco anos, desde 2020, o TJ gaúcho já destinou mais de R$ 284 milhões para fortalecer a rede pública de saúde no Estado. O dinheiro do Judiciário economizado no contingenciamento orçamentário, que por lei não pode ser usado para as chamadas despesas permanentes, como folha de pessoal, por exemplo, é repassado para projetos de interesse social, como na área da saúde, e tem mudado a vida de milhares de pessoas”, disse o magistrado, ao fazer um balanço global sobre a ação do Tribunal de Justiça, através do Programa Judiciário Solidário.

