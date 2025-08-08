Bruno Laux Nova lei no RS mira contrabando para proteger setor vitivinícola e do tabaco

Por Bruno Laux | 8 de agosto de 2025

Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Fiscalização de falsificados

O Executivo gaúcho sancionou nesta -feira o projeto de lei do deputado estadual Elton Weber (PSB) que prevê a punição do comércio de cigarros, vinhos e espumantes resultantes de contrabando, descaminho, falsificação, corrupção ou adulteração no RS. Executada a partir de fiscalização da Receita Estadual, Procons e Vigilância Sanitária, a penalização busca garantir maior rastreabilidade dos produtos e preservar as cadeias produtivas dos setores vitivinícola e do tabaco, além de assegurar maior proteção à saúde dos consumidores gaúchos. Weber afirma que a medida consiste em uma ação que vai além de razões tributárias, representando recurso de segurança do consumidor e de justiça econômica. “Esses produtos ilegais configuram concorrência desleal, prejudicam a arrecadação tributária e colocam em risco a saúde pública, já que sua origem e composição não são regulamentadas”, explica o deputado.

Conexão Serra-Capital

O governador Eduardo Leite anunciou nesta -feira uma autorização inédita no Brasil para implantação e exploração privada de uma ferrovia estadual de passageiros, ligando Porto Alegre a Gramado em cerca de uma hora. O trajeto cruzará 19 municípios e incluirá 27 cruzamentos rodoferroviários, 15 pontes e viadutos, além de nove túneis. O projeto será executado pela empresa SulTrens, com investimento de R$ 4,5 bilhões e concessão válida por 99 anos. A operação está prevista para começar em até sete anos, com expectativa de gerar mais de 22 mil empregos diretos e indiretos. “Estamos falando de um projeto que vai fortalecer a mobilidade e impulsionar o turismo em uma das regiões mais visitadas do Brasil, com um modal moderno, sustentável e seguro”, afirmou Leite.

Representação no Fundesa

Presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia gaúcha, o deputado estadual Zé Nunes (PT) anunciou nesta -feira sua inclusão no Conselho Consultivo do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do RS – Fundesa. Criado pelas cadeias produtivas e genéticas da Avicultura, Suinocultura, Pecuária de Corte e de Leite, o colegiado atua no apoio e complemento de ações relacionadas aos setores, desenvolvendo ações conjuntas com entidades públicas e privadas para proteger a saúde dos rebanhos e garantir a competitividade do agronegócio gaúcho. Em paralelo à adesão do petista, também ficou definido que o deputado estadual Luciano Silveira (MDB) assumirá a suplência na representação da comissão junto ao conselho. “Nossa presença fortalece o diálogo entre o poder legislativo e os setores que movimentam grande parte da economia do Estado”, pontuou Nunes.

Sugestões à Emater

A Comissão de Agricultura do Parlamento gaúcho aprovou nesta -feira, por unanimidade, o relatório final da Subcomissão em Defesa da Emater/Ascar-RS. Apresentado pelo deputado Jeferson Fernandes (PT), o texto elencou um conjunto de recomendações à instituição, incluindo a aplicação do orçamento do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) para realização de concurso público e o avanço de investimentos na capacitação dos profissionais da entidade. O documento menciona ainda a necessidade de contratação urgente de novos servidores, além da formação de equipes multidisciplinares e melhoria da infraestrutura dos escritórios. Jeferson sugere também ações de garantia de respeito às culturas indígenas nas ações de extensão rural, além do diálogo com órgãos de controle para facilitar a aquisição de equipamentos.

Limites da carreira

Organizações esportivas formadoras, como categorias de base do futebol, poderão que conscientizar jovens atletas sobre os limites da carreira esportiva e a importância do planejamento de vida. Sugerida em projeto de lei da senadora Leila Barros (PDT-DF), a medida busca viabilizar a oferta de cursos e programas para esportistas a partir dos 16 anos, com foco em educação, finanças pessoais, alternativas profissionais e suporte psicológico para a transição de carreira. Leila argumenta que mesmo atletas de destaque podem enfrentar dificuldades após a aposentadoria, caso não tenham preparo. “O atleta tem que acreditar que dá para continuar a estudar se ele tiver o devido preparo e aconselhamento”, argumenta a parlamentar.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

