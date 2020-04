Política Ministro da Casa Civil nega saída de Sérgio Moro do governo

23 de abril de 2020

Braga Netto disse que a assessoria de Moro já havia "desmentido" o caso. Foto: Reprodução/Twitter

O ministro da Casa Civil, general Braga Netto, negou, durante coletiva nesta quinta-feira (23), que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, esteja saindo do governo. Conforme Braga Netto, a assessoria de Moro já teria “desmentido” essa informação.

“Vocês estão perguntando por causa dessa notícia que está correndo por aí, não é? A assessoria do ministro já desmentiu”, resumiu Braga Netto.

O presidente Jair Bolsonaro comunicou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, nesta quinta-feira (23), que pretende trocar a diretoria-geral da PF (Polícia Federal), atualmente ocupada por Maurício Valeixo.

Bolsonaro informou ao ministro que a mudança deve ocorrer nos próximos dias. Moro, então, teria pedido demissão do cargo, e Bolsonaro tenta reverter a decisão do ex-juiz, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo. Se Valeixo sair, Moro sairia junto, segundo aliados do ministro, o mais popular do governo federal.

Valeixo foi escolhido por Moro para o cargo. Desde o ano passado, Bolsonaro tem ameaçado trocar o comando da PF. Moro, ao ser informado pelo presidente sobre a troca, chegou a dizer que seria muito ruim para ele, à frente do Ministério da Justiça, perder o seu braço direito.

Nesta quinta, o delegado se reuniu com os 27 superintendente regionais da PF nos Estados por videoconferência. Ele disse que está cansado e que já conversou com Moro sobre o seu desejo de sair do comando da corporação. Valeixo afirmou que o motivo da sua possível saída não tem relação com qualquer inquérito que eventualmente possa incomodar Bolsonaro.

