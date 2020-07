Política Ministro da Cidadania diz que testou positivo para o coronavírus

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Ministro começou a sentir sintomas na última quinta-feira, e resultado de exame saiu nesta segunda-feira Foto: Marcelo Casall Jr./Agência Brasil

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, testou positivo para coronavírus. Segundo postou em uma rede social, ele começou a sentir os sintomas na quinta-feira (16) e o resultado do exame saiu nesta segunda-feira (20).

“Desde sexta-feira estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos. Estou bem melhor, em isolamento, e sigo o trabalho em home office”, escreveu.

Onyx é mais um integrante do governo federal a ser infectado pelo coronavírus. O presidente Jair Bolsonaro anunciou no último dia 7 de julho que está com a Covid-19. Ele realizou um segundo exame, na semana passada, que também deu positivo para a doença.

