Por Redação O Sul | 25 de maio de 2022

"A inflação acumulada neste ano foi de 5% até agora", destacou Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (25) que, com a inflação acumulada no ano, é possível dar um reajuste salarial de até 5% para os servidores federais.

“Perdas acontecem: tem uma guerra e as pessoas perdem um pouco. Todo mundo perdeu no mundo inteiro. O que você faz é [questionar]: daqui para frente, é possível manter? A inflação acumulada neste ano foi de 5% até agora. É possível repor o funcionalismo neste ano? Sim, até 5% dá. Essa que é a conversa hoje lá”, afirmou o ministro no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

Na sexta-feira (20), o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, disse que um eventual reajuste de 5% para os servidores públicos federais pode elevar o bloqueio total do orçamento de 2022 para até R$ 16,2 bilhões.

O governo estuda um reajuste linear de 5% para os servidores federais. A decisão tem que ser tomada até o fim de junho. O prazo está na Lei de Responsabilidade Fiscal. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo tem se esforçado para arrumar um espaço no orçamento e contemplar os servidores públicos.

O aumento geral de 5% tem custo estimado em R$ 6,3 bilhões ao Executivo, ao passo que o governo gastaria mais R$ 1,7 bilhão com a reestruturação das carreiras, dinheiro já reservado no Orçamento.

