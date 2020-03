Política Ministro da Economia diz que vai acionar o Supremo contra votação que eleva gastos em R$ 20 bilhões

Por Redação O Sul | 12 de março de 2020

Ministro afirma que o Congresso não pode criar despesas sem apresentar compensação equivalente Foto: Isac Nóbrega/PR Ministro afirma que o Congresso não pode criar despesas sem apresentar compensação equivalente. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira (12) que o governo vai acionar o STF (Supremo Tribunal Federal) para questionar a votação feita pelo Congresso que amplia os gastos obrigatórios do governo em R$ 20 bilhões ao ano.

Na quarta-feira (11), em uma derrota do governo, o Legislativo derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) à ampliação do BPC (benefício assistencial a idosos carentes e deficientes).

O Ministério da Economia estima um aumento de aproximadamente R$ 20 bilhões nas despesas por ano. Em dez anos, a alta nos gastos públicos pode chegar a R$ 217 bilhões. “Vamos ao Supremo, vamos ao TCU [Tribunal de Contas da União]”, disse o ministro. “Você não pode criar R$ 20 bilhões de gastos sem dizer de onde vem os recursos”.

Guedes afirmou que a decisão do Congresso derruba a expectativa de manter a correção do rumo da economia brasileira. Segundo ele, o governo quer que esses recursos sejam usados na situação de emergência na qual o País se encontra.

