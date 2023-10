Economia Ministro da Fazenda anuncia novos indicados para diretorias do Banco Central; veja quem são

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2023

Ministro Fernando Haddad (foto) se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, na última semana para apresentar os nomes Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta segunda-feira (30) a indicação de dois novos diretores para o BC (Banco Central).

Haddad indicou Paulo Picchetti, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas), para a diretoria de Assuntos Internacionais e Rodrigo Alves Teixeira, servidor de carreira, para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta.

Segundo Haddad, os nomes serão entregues ao Senado ainda nesta segunda e não darão entrevistas a pedido de Haddad. O petista se reuniu com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na última semana para apresentar os nomes. As indicações ao BC passam por sabatina e devem ser aprovadas pela Casa Alta.

“Utilizei a semana passada para conversar com [Rodrigo] Pacheco e Roberto Campos Neto, por uma questão de liturgia, para que eles fizessem suas considerações sobre as pessoas indicadas pelo presidente por meu intermédio. Estou extremamente gratificado de ter sido o mediador desses nomes, que vão dar muita contribuição para a população. São nomes que contam com o apoio do presidente e vão ser acolhidos pela instituição. Penso que continuaremos em momento de muita troca de informações pelo bem do País”.

Os dois assumem com o fim dos mandatos da diretora de Assuntos Internacionais, Fernanda Guardado, e de Relacionamento, Mauricio Moura, que serão encerrados em 31 de dezembro. Paulo substitui Fernanda e Rodrigo substitui Maurício.

Após a indicação, os nomes devem ser chancelados tanto pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado quanto pelo Plenário da Casa. A expectativa é de que sejam aprovados ainda este ano para já estarem presentes na primeira reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) em 30 e 31 de 2024.

Ministro da Fazenda anuncia novos indicados para diretorias do Banco Central; veja quem são

2023-10-30