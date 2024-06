Geral Ministro da Fazenda faz uma visita oficial ao Vaticano com a missão de defender as propostas do Brasil na presidência do G20

Entre outros temas, Fernando Haddad defenderá também a taxação dos super ricos. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará uma visita oficial de dois dias ao Vaticano e à Itália. Com a missão de defender as propostas do Brasil na presidência do G20 (grupo formado pelas maiores economias do mundo), como a taxação dos super ricos, Haddad embarcará para a Europa nesta segunda-feira (3) e retornará ao Brasil na quarta-feira (5).

Haddad terá como primeiro compromisso uma audiência com o Papa Francisco. No encontro, o ministro apresentará os avanços da presidência brasileira do G20 em temas financeiros. Além da taxação das grandes fortunas, ele falará sobre a luta contra a crise climática, com atenção para a tragédia do Rio Grande do Sul, e a crise da dívida dos países do sul global.

No dia seguinte, Fernando Haddad participará, em Roma, da conferência “Addressing the Debt Crisis in the Global South” (“Enfrentando a crise da dívida no Sul Global,em tradução livre). O evento é co-organizado pela Universidade de Columbia e pela Pontifícia Academia das Ciências Sociais.

Segundo uma nota do Ministério da Fazenda, divulgada na sexta-feira, a participação de Haddad na conferência sobre a crise da dívida Sul Global reflete o compromisso do Brasil com a busca de soluções para os desafios econômicos enfrentados por países em desenvolvimento. O evento reunirá líderes globais e especialistas para discutir estratégias de mitigação e resolução da dívida.

Até o momento, está prevista uma reunião bilateral de Haddad. Ele se encontrará, à margem da conferência, com o ministro da Economia da Espanha, Carlos Cuerpo.

