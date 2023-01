Política Ministro da Justiça registra ocorrência após ser chamado de “ladrão” em edifício no Distrito Federal

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Ele ainda ofendeu verbalmente os seguranças do ministro. Foto: Tom Costa/MJSP Ele ainda ofendeu verbalmente os seguranças do ministro. (Foto: Tom Costa/MJSP) Foto: Tom Costa/MJSP

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, registrou um boletim de ocorrência no domingo (29), após ser atacado verbalmente em um edifício residencial no Sudoeste, no Distrito Federal.

A assessoria do ministro confirmou que a ocorrência foi registrada como desacato, na 3ª Delegacia de Polícia. De acordo com o relato, o agressor teria chamado Dino de “ladrão”, entre outros xingamentos. Ele ainda ofendeu verbalmente os seguranças do ministro.

Flávio Dino é ministro do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e filiado ao PSB. Anteriormente, foi governador do Maranhão. Em 2022, se elegeu senador pelo Estado, mas irá se licenciar da cadeira para assumir a Justiça e Segurança Pública.

