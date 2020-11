Política Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebe alta hospitalar em Brasília

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Em nota enviada pelo ministério da Saúde, Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação Foto: Isac Nóbrega/PR Em nota enviada pelo ministério da Saúde, Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, recebeu alta hospitalar às 11h30 da manhã deste domingo (01), em Brasília. Ele estava internado desde sexta-feira (30), no Hospital DF Star, quando, durante exames para checar se ainda estava com Covid-19, foi diagnosticado com um quadro de desidratação.

Em nota enviada pelo ministério da Saúde, Pazuello está bem e já recuperado do quadro de desidratação. “O ministro será monitorado pela sua equipe médica das Forças Armadas até a total recuperação da Covid-19”, diz a assessoria do ministério.

Internação

Pazuello está afastado por causa da doença desde o dia 21 de outubro. Dias antes do diagnóstico, também estava desidratado, com febre alta e dor de cabeça.

Já na última sexta-feira, Pazuello foi internado devido a um quadro de desidratação. A assessoria do ministro negou que seja uma complicação em decorrência da Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, Pazuello não apresenta problemas no pulmão.

