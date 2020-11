Mundo Espanha enfrenta segunda noite de protestos contra medidas de restrição para conter a pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

Diante do aumento de casos de Covid-19, primeiro-ministro anunciou novo estado de emergência, que deve valer até maio

Na última madrugada (31), grupos tomaram as ruas de cidades da Espanha para protestar contra o estado de emergência decretado pelo primeiro ministro, Pedro Sánchez. Ele impôs toque de recolher das 23h às 6h em todas as regiões do país, exceto nas Ilhas Canárias, para conter o avanço da pandemia na Europa.

Pela segunda noite seguida, em Madrid, dezenas de manifestantes atiraram pedras em direção aos policiais, que reagiram com balas de borracha. Segundo o jornal francês “Le Monde”, doze pessoas ficaram levemente feridas, e 32 foram presas.

Em Barcelona, grupos atearam fogo em lixeiras e também entraram em confronto com as autoridades. Em resposta aos ataques, o primeiro-ministro espanhol postou no Twitter uma crítica às manifestações.

“Somente com responsabilidade, unidade e sacrifício seremos capazes de derrotar a pandemia que está devastando todos os países. O comportamento violento e irracional de grupos minoritários é intolerável. Não é o caminho”, escreveu Sánchez. A Espanha, um dos países mais afetados da Europa, registra mais de 35 mil mortes por Covid-19 e 1,1 milhão de casos da doença.

