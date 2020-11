Política Coligação Porto Alegre Somos Todos Nós diz em nota que candidatura do candidato a vice-prefeito é regular

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2020

José Fortunati (E) e André Cechini Foto: Divulgação José Fortunati (E) e André Cechini. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Coligação Porto Alegre Somos Todos Nós publicou nota e diz que candidatura do candidato a vice-prefeito, Dr. André Cecchini (Patriota), é regular. A chapa é composta por José Fortunati (PTB), que disputa a prefeitura de Porto Alegre com o vice Cecchini.

Confira a nota:

“Destacamos que a situação do candidato a vice-prefeito pela Coligação Porto Alegre Somos Todos Nós, Dr. André Cecchini é regular e já tem SENTENÇA da 158ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, em cujo documento destaca que “foram preenchidas todas as condições legais para o registro pleiteado e não houve impugnação”.

Sobre o recurso referido, a coligação já apresentou as contra-razões, no entanto, reafirmamos que, até o presente momento, o REGISTRO É REGULAR, COM BASE EM SENTENÇA”.

Everton Braz

Presidente do Diretório Metropolitano do PTB

Coordenador de Campanha da Coligação Porto Alegre Somos Todos Nós

