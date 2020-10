Política Ministro das Comunicações é diagnosticado com Covid-19

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Fabio Faria diz que sentiu sintomas leves. Foto: Isac Nobrega/PR Fabio Faria diz que sentiu sintomas leves. (Foto: Isac Nobrega/PR) Foto: Isac Nobrega/PR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou nesta quinta-feira (15), em um vídeo divulgado nas redes sociais, que teve resultado positivo para a Covid-19. Segundo ele, a contaminação pode ter ocorrido durante um jantar há mais de uma semana.

“Eu cheguei em casa, pela primeira vez, ontem [quarta], no final da tarde, com febre 37,1º. Ate então, não tinha passado de 36º. Junto com a febre, dor de cabeça. Fiz o teste do dia, aquele do dedo, deu negativo. Depois, fui no hospital, fiz o teste de exame de sangue, que saiu hoje [quinta], também, e deu negativo. Mas, após isso, acabou de chegar o PCR, deu positivo. Então, eu quero dizer a você que estou muito bem, saúde boa, a dor de cabeça já foi embora”, acrescentou.

Faria é o décimo-primeiro ministro do governo federal a ter sido infectado pela doença. O presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro também tiveram Covid-19, em julho. O ministro das Comunicações informou que está tomando, desde quarta-feira (14), a hidroxicloroquina combinada com azitromicina e citou outras medicações complementares. Ele ainda destacou que seguirá trabalhando, mas isolado em casa.

“Assim que eu tive o sintoma, comecei o tratamento com a hidroxicloroquina e azitromicina. Vou incluir agora mais um corticoide e um anti-coagulante, mas assim, já estou com zero sintoma, a dor de cabeça já foi embora, eu praticamente estou total assintomático. Vou continuar trabalhando, cumprindo minha agenda integral, obviamente, isolado, em home office, cumprindo as normas do Ministério da Saúde e logo estarei de volta”.

Além de Faria, Luiz Eduardo Ramos também contraiu recentemente a doença. Na equipe ministerial, tiveram Covid-19 Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Bento Albuquerque (Minas e Energia), Milton Ribeiro (Educação), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Inovações), Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União), Braga Netto (Casa Civil), Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) e Marcelo Álvaro Antônio (Turismo). O presidente da República, Jair Bolsonaro, também teve a doença.

Além dos ministros e do presidente, outras autoridades também já contraíram a Covid-19. Entre elas, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o procurador-geral da República, Augusto Aras, e a presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), ministra Maria Cristina Peduzzi.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política