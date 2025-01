Política Ministro Alexandre de Moraes aponta “possibilidade de fuga” ao negar passaporte a Bolsonaro

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Defesa de ex-presidente havia solicitado documento para ir à posse de Trump nos Estados Unidos.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), apontou que as medidas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado devem permanecer porque, segundo o magistrado, há risco de tentativa de fuga.

“O cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país, com entrega de passaportes, continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado JAIR MESSIAS BOLSONARO, para se furtar à aplicação da lei penal”, aponta o ministro na decisão desta quinta-feira (16).

Moraes também destaca, no documento, que o ex-presidente pode proceder “da mesma maneira como vem defendendo a fuga do país e o asilo no exterior para os diversos condenados com trânsito em julgado pelo plenário do STF, em casos conexos à presente investigação”.

Esse é um dos argumentos do ministro para negar a devolução do passaporte a Bolsonaro, que foi solicitado pela defesa do ex-presidente para que ele pudesse ir à posse de Donald Trump nos Estados Unidos.

A decisão segue o entendimento da PGR (Procuradoria-Geral da República), que se manifestou de maneira contrária à liberação do documento e à autorização da viagem. O documento de Bolsonaro foi apreendido em fevereiro do ano passado pela PF (Polícia Federal).

O procurador-geral afirmou a Moraes, na quarta-feira (15), que não há, no pedido da defesa de Bolsonaro, evidência de que a viagem aos Estados Unidos “acudiria a algum interesse vital” do ex-presidente, “capaz de sobrelevar o interesse público que se opõe à saída” dele do país.

Ministro Alexandre de Moraes aponta "possibilidade de fuga" ao negar passaporte a Bolsonaro

