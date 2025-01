Política Bolsonaro fala em perseguição e que recorrerá da decisão do ministro do Supremo Alexandre Moraes

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Defesa de Bolsonaro vai argumentar casos anteriores de pessoas condenadas que tiveram permissão para viajar Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

À CNN, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta quinta-feira (16), que a defesa dele irá recorrer da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, sobre o passaporte retido pela Polícia Federal no ano passado. O pedido deve ser feito para o plenário do STF analisar o caso.

“Minha defesa vai recorrer da decisão. Eles vão argumentar que houve, no passado, a liberação de passaporte para viajar a pessoas condenadas”.

O ex-presidente afirmou ainda que sofre uma perseguição no Brasil, igual à de Donald Trump nos Estados Unidos. “O que eu estou passando aqui é o mesmo que Trump passou lá nos Estados Unidos. Até atentado a homicídio ele sofreu lá e eu sofri aqui”, concluiu Bolsonaro.

Viagem aos EUA

Os advogados pediram que Moraes liberasse a saída de Bolsonaro do país entre os dias 17 e 22 de janeiro. A cerimônia está marcada para a próxima segunda-feira (20), em Washington.

Ao Supremo, os advogados de Bolsonaro disseram que a posse de Trump “consiste em evento de notória magnitude política e simbólica e o convite para comparecer à sua cerimônia encontra-se carregado de significados”.

Além disso, implicaria em “diversos aspectos importantes, tais como o reforço de laços e o fortalecimento das relações bilaterais entre os países mediante o diálogo entre dois líderes globais”.

