O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso determinou que o governo federal elabore um novo plano geral para o combate à pandemia de coronavírus nos povos indígenas em todo o País. O prazo para a União apresentar a nova versão é de 20 dias.

O ministro considerou “insatisfatório” o plano apresentado à Corte. Com base nisso, Barroso não quis homologar o documento. Na prática, essa é a terceira vez que Barroso pede alterações nesse plano de enfrentamento. Em agosto, o ministro do STF já havia apontado, por duas vezes, falhas no documento do governo federal.