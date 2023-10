Política Ministro do Trabalho nega volta do imposto sindical, mas defende contribuição não obrigatória

4 de outubro de 2023

Ministro Luiz Marinho (foto) respondeu à pergunta do deputado federal Nikolas Ferreira; ele participou de sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle Foto: EBC Ministro respondeu à pergunta do deputado federal Nikolas Ferreira; ele participou de sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (Foto: EBC) Foto: EBC

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou em audiência na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (04) que o governo federal não estuda proposta para o retorno do imposto sindical.

“Não há qualquer proposta para o retorno do imposto sindical, pelo menos por parte do Ministério do Trabalho, por parte do governo do presidente Lula. E não tenho visto por parte de nenhum sindicato, nem de empregadores nem de trabalhadores”, disse.

Marinho respondeu à pergunta do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), sobre a volta do imposto obrigatório. O ministro participou de sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle.

Durante sua participação, o Marinho ainda defendeu que o país conte com sindicatos “fortes”, tanto de empregadores quanto de trabalhadores, para participar de negociações.

Para isso, segundo o ministro, o ideal é que as assembleias de trabalhadores tenham a possibilidade de definir a contribuição. O STF (Supremo Tribunal Federal) validou a volta da contribuição assistencial em setembro.

Com a decisão, a contribuição poderá ser exigida de todos os trabalhadores — sindicalizados ou não. Contudo, para ter validade, deve constar em acordos ou convenções coletivas firmados entre sindicatos de trabalhadores e patrões. A retomada da contribuição não significa a volta do imposto sindical, uma vez que o empregado poderá decidir se quer ou não fazer o pagamento.

