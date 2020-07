Política Ministro interino da Saúde vem Porto Alegre nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 20 de julho de 2020

Eduardo Pazuello será recebido pelo governador Eduardo Leite. Foto: Erasmo Salomão/MS Eduardo Pazuello será recebido pelo governador Eduardo Leite. (Foto: Erasmo Salomão/MS) Foto: Erasmo Salomão/MS

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, chega nesta terça-feira (21) em Porto Alegre para tratar de ações conjuntas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ele será recebido pelo governador Eduardo Leite. Será realizada reunião de trabalho no Palácio Piratini durante a manhã, com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, e de técnicos de governos. À tarde, ocorrerá uma coletiva de imprensa, transmitida pelos canais digitais do governo e do ministério. Devido à necessidade de restringir aglomerações, o roteiro não será aberto aos veículos de comunicação, informou o Piratini.

