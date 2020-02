Política Ministro Luiz Eduardo Ramos diz que Sérgio Moro não tem sonho de ser candidato em 2022

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Ramos (foto) já declarou que considerava “imbatível” uma chapa Moro e Bolsonaro em 2022 Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Ramos (foto) já declarou que considerava “imbatível” uma chapa Moro e Bolsonaro em 2022. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil) Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, disse que o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança) não tem o “sonho” de ser candidato à Presidência da República em 2022.

Ramos falou a respeito de diversos temas, como o Planalto militarizado, a crise entre o governo e Congresso e o futuro político do campo do presidente Jair Bolsonaro. Ramos já declarou que considerava “imbatível” uma chapa Moro e Bolsonaro em 2022. Ele explicou a declaração e respondeu se considera o ministro um bom candidato à Presidência em 2022.

“Não. Ele não tem esse sonho, ele não tem. O que ele quer ele quer, e gostaria, é ser ministro do STF [Supremo Tribunal Federal]. É o óbvio. Por exemplo, eu nunca pensei que eu ia ser um general. Você chegar para um coronel, ele tem o sonho de que ser embaixador ou general? Ele vai responder, ele quer ser general. O Moro? O sonho dele, juiz, o ápice da carreira dele é ser ministro do STF, ele não tem intenção de ser político”. As informações são do blog da jornalista Andréia Sadi.

