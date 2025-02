Notícias Ministros de Lula vão ao Congresso usando bonés “anti-Trump”

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2025

Os ministros Camilo Santana e Alexandre Padilha, e o senador Randolfe Rodrigues usam o boné azul na votação desse sábado. (Foto: Reprodução)

Ministros do governo Lula, incluindo Alexandre Padilha, Carlos Fávaro e Camilo Santana, compareceram ao Congresso Nacional usando bonés azuis com a frase “O Brasil é dos brasileiros”. O acessório foi uma resposta ao uso do boné “Make America Great Again”, associado ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump, por parlamentares bolsonaristas. Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, explicou que a ideia do boné surgiu de sua insatisfação ao ver políticos brasileiros prestando homenagens a líderes estrangeiros.

O boné, que imita a estética do acessório trumpista, foi produzido em uma tiragem inicial de dez unidades, todas pagas com recursos pessoais de Padilha. O novo ministro da Comunicação, Sidônio Palmeira, sugeriu a frase que estampa o boné, reforçando a mensagem de soberania brasileira.

“Pedi para o Sidônio pensar uma frase, Sidônio mandou a frase. Foi um sucesso. Já pedi para comprar mais 200, e quem quiser fazer esse boné e botar na plataforma digital e vender, está liberado”, disse Padilha, que está licenciado do cargo de ministro para votar na eleição da presidência da Câmara.

Além de Padilha, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, também foi visto com o boné, assim como outros ministros que se licenciaram para participar das votações. A ação foi interpretada como uma provocação direta a figuras como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que recentemente celebrou a posse de Trump usando o boné vermelho.

Padilha expressou sua indignação ao ver parlamentares “batendo continência para bandeira de outro país”, e reiterou a importância de afirmar a soberania do Brasil. A iniciativa dos bonés reflete uma estratégia de comunicação do governo Lula, que busca reafirmar a identidade nacional em um contexto político polarizado. Durante uma transmissão ao vivo, ele enfatizou que “a gente usa o boné do Brasil”, destacando a importância de valorizar a identidade nacional.

A referência é o lema “Make America Great Again (Torne a América Grande de Novo, na tradução), adotado na campanha do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos, e que estampou bonés usados por seus apoiadores, no estilo das peças usadas hoje pelos parlamentares governistas.

Exonerações

Ao todo, foram exonerados nessa sexta-feira, 31, dez ministros que têm mandato parlamentar, conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU). Eles devem retornar ao posto de ministros na próxima semana.

Retomaram o mandato no Senado para a votação desse sábado Carlos Fávaro (PSD-MT), da Agricultura; Wellington Dias (PT-PI), do Desenvolvimento Social; além de Camilo Santana (PT-CE), da Educação.

Na Câmara, participaram da votação Alexandre Padilha (PT-SP), das Relações Institucionais; Juscelino Filho (União-MA), das Comunicações; Paulo Teixeira (PT-SP), do Desenvolvimento Agrário; André Fufuca (PP-MA), do Esporte; Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos; Celso Sabino (União-PA), do Turismo; e Luiz Marinho (PT-SP), do Trabalho.

