Política Ministros do Supremo votam pelo aumento do próprio salário, que pode superar R$ 46 mil

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2022

Proposta prevê reajuste de 18% no salário de todos os servidores e magistrados da Justiça Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Proposta prevê reajuste de 18% no salário de todos os servidores e magistrados da Justiça. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Sete ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já votaram a favor do orçamento de R$ 850 milhões da Corte para 2023 e a proposta de reajuste de 18% no salário de todos os servidores e magistrados da Justiça.

Na prática, o reajuste valerá também para os próprios salários dos ministros do Supremo. O valor hoje é de R$ 39.293,32, podendo superar os R$ 46 mil. Faltam ainda quatro votos – a votação ocorre na 2ª Sessão Administrativa de 2022, pelo sistema interno virtual.

O reajuste será encaminhado ao Congresso, que deve votar a proposta, tendo a palavra final sobre o orçamento do Judiciário. De acordo com o Supremo, os valores serão estabelecidos em quatro parcelas, sendo a primeira em abril de 2023, a segunda em agosto do mesmo ano, a terceira em janeiro de 2024 e a última em julho de 2024. Segundo o STF, o último aumento dos vencimentos para os magistrados ocorreu em 2018 e para os servidores, em 2016.

