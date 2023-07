Geral Modelo de Ferrari apreendido no Porto do Rio chega a valer 4 milhões e meio de reais

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2023

A Ferrari, modelo F8 Spider, é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos. (Foto: Receita Federal/Divulgação)

A Receita Federal apreendeu, na terça-feira (18), uma Ferrari modelo F8 Spider, ano 2022, avaliada em R$ 1,6 milhão. No entanto, o veículo chega a custa R$ 4,5 milhões em concessionárias no País. E de acordo com a tabela do IPVA do Estado do Rio de Janeiro, onde foi apreendido, o carro é avaliado em R$ 5 milhões (modelo F8).

A apreensão foi realizada durante um procedimento de fiscalização aduaneira no Porto do Rio de Janeiro. Segundo a Receita Federal, a ação é decorrente de fraude em operações de comércio exterior. Ainda de acordo com o órgão, o importador é uma pessoa física sem lastro financeiro.

Na tentativa de justificar recursos, a Receita Federal apontou que o importador usou instrumentos fictícios e complexa estrutura empresarial para acobertar a operação. O veículo estava retido desde o início do ano, mas só agora foi apreendido.

A Receita Federal informou que o carro apreendido vai ficar retido em depósito na alfândega ou em um dos locais contratados pelo poder público para o armazenamento de material apreendido. A Ferrari deve ficar no lugar até que acabem os trâmites jurídicos. Após isso, a mercadoria pode ser destinada a leilão.

Desempenho

Equipada com um motor V8 de 710 cavalos de potência, a F8 Spider é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 2,9 segundos e é capaz de atingir velocidade máxima de 340 km/h. Para isso, o veículo conta com a ajuda do câmbio de dupla embreagem e sete marchas.

A macchina pesa menos de uma tonelada e meia. Para otimizar a aerodinâmica, o carro tem a tampa do motor em policarbonato e aberturas para extrair o ar quente. Atrás, vai um spoiler traseiro sobre as lanternas em formato circular.

Carro de luxo

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperaram, na noite de terça-feira (18), um carro de luxo, importado, avaliado em R$ 400 mil. A abordagem ocorreu na Rodovia BR-101, altura de Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O motorista do Audi A 5 preto seguia em alta velocidade e fazia manobras arriscadas, segundo a corporação. Ele foi detido.

Quando os agentes faziam a fiscalização do carro, eles observaram que elementos identificadores do veículo apresentavam sinais claros de adulteração.

Os policiais, então, fizeram um levantamento e verificaram que o Audi havia sido roubado dois meses atrás, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, bandidos renderam o dono do carro e o mantiveram refém. Eles fugiram do local com diversos bens, entre eles o veículo. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. As informações são dos jornais Extra e O Globo e do portal de notícias G1.

